Afrika ülkelerinin büyükelçileri Şanlıurfa'da

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'GAP Deneyim Paylaşımı Programı' kapsamında kentte gelen 24 Afrika büyükelçisi ve diplomatları Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı barajlarından biri olan Atatürk Barajı'na hayran kaldı. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) tarafından GAP'ta oluşan ekonomik ve sosyal kalkınma deneyimini Afrika ülkeleri ile paylaşılması amacıyla Afrika ülkeleri büyükelçilerine yönelik 'GAP Deneyim Paylaşımı Programı' düzenlendi. Program kapsamında kente gelen Afrika ülkesinin büyükelçisi, büyükelçi yardımcısı, müsteşar ve maslahatgüzarlardan oluşan 24 kişilik heyet, Dışişleri Bakanlığı Afrika Dairesi Genel Müdürü Ahmet Rıza Demirer ve GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil'in katılımıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından GAP kapsamında inşa edilen ve gövde dolgu hacmi büyüklüğü bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı barajlarından olan Atatürk Barajı'nı gezdi. İlk olarak Atatürk Barajı İşletme Başmühendisliği'nde barajla ilgili brifing alan heyet, bölgedeki terasta barajın gövdesi ve Fırat Nehri'ni izledi. Barajın gövdesini de gezen heyet, daha sonra Elektrik Üretim Anonim Şirketi Atatürk HES İşletme Müdürlüğü'ndeki kontrol merkezi ve santralde incelemelerde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Afrika Dairesi Genel Müdürü Ahmet Rıza Demirer, Afrika ülkelerinin Türkiye'ye büyük ilgi gösterdiklerini söyledi. 'AFRİKALILARIN KENDİ TABİRLERİYLE BU PROJEDEN ÖĞRENECEKLERİ ÇOK ŞEY VAR' Afrika ülkelerinin büyükelçilerinin bulunduğu ülkeler arasında Türkiye'nin 4'üncü sırada olduğunu kaydeden Demirer, "Afrika, Türkiye'nin dış politikasında önemli bir konumdadır, öncelikli bir alandır. Bu önem karşılıklıdır ve Afrika da Türkiye'ye büyük önem vermektedir. GAP Türkiye'nin milli projesi çok millidir, yerlidir. Afrikalıların kendi tabirleriyle bu projeden öğrenecekleri çok şey vardır. Bizim kalkınmamızda GAP belki en önemli projedir. Bu projenin alt yapısını, nasıl yapıldığını, imkanlarını, topluma nasıl yansıdığını göstermek ve bu birikimi Afrika ile paylaşmak için buradayız" diye konuştu. '30 YILLIK BİRİKİMİ PAYLAŞMAK AMACIYLA BU PROGRAMI DÜZENLEDİK' Afrikalı büyükelçilere ve diplomatlara ev sahipliği yapan GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil ise, GAP'ın büyük bir kalkınma projesi olduğunu ve projenin 30 yıllık birikimini paylaşmak amacıyla programı düzenlediklerini belirtti.