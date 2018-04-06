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Afrika ülkelerinin büyükelçileri Şanlıurfa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 20:12 | Son Güncelleme

Afrika ülkelerinin büyükelçileri ile büyükelçilik yetkilileri, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de incelemelerde bulundu

Afrika ülkelerinin büyükelçileri ile büyükelçilik yetkilileri, Şanlıurfa'da UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ndeki varlıklar arasında bulunan, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Ahmet Rıza Demirer'in eşlik ettiği, 24 Afrika ülkesinin büyükelçi, büyükelçi yardımcısı, müsteşar ve maslahatgüzarlarından oluşan heyet, Şanlıurfa temasları kapsamında Harran Üniversitesini ziyaret ederek yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Heyet, daha sonra, 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ve yetkililerden Göbeklitepe hakkında bilgi alan gruptakiler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Ahmet Rıza Demirer, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gündür konukları Şanlıurfa'da ağırladıklarını anımsatarak, ziyaretlerin verimli geçtiğini ifade etti.

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiondo ise Şanlıurfa'yı çok beğendiğini ve özellikle Göbeklitepe'den oldukça etkilendiğini dile getirerek, tarımsal çalışmaların ise takdir edilmesi gerektiğini aktardı.

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Afrika büyükelçileri göbeklitepe Şanlıurfa ziyaret

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