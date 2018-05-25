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"Afrika Yükseliyor" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 19:53 | Son Güncelleme

Afrika Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey: - "Bu kıta yüzyıllardır sömürülmüş. Dolayısıyla fakirliğimiz geçmişten geliyor ve buna insanlar neden olmuş. Uluslararası ortaklarıyla birlikte, politik stratejiyle bunu harmanlayıp üstesinden gelebilecek olan da yine insanlar" - "Afrika bizim evimiz, çok el değmemiş bir ev ve orada yaşadığımız için gelişmesi gerekiyor. Biz Afrika'daki evimizde daha rahat bir şekilde yaşamak istiyoruz"

Afrika Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey, Afrika kıtasının yüzyıllardır sömürüldüğünü belirterek, "Dolayısıyla fakirliğimiz geçmişten geliyor ve buna insanlar neden olmuş. Uluslararası ortaklarıyla birlikte, politik stratejiyle bunu harmanlayıp üstesinden gelebilecek olan da yine insanlar." dedi.

Afrika Günü dolayısıyla Ankara Üniversitesi’nin Tandoğan Yerleşkesindeki 100. Yıl Salonunda "Afrika’nın Yükselişi" başlıklı konferans düzenlendi.

Birçok Afrika ülkesi büyükelçisinin katılım gösterdiği konferansın açılışında konuşan Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Gürer, Afrika’nın barındırdığı ülkelerin tarih boyunca dünya medeniyetine büyük katkılar sunduğunu söyledi.

Afrika Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey ise Afrika’nın gündeminde uzun vadeli bir stratejinin bulunduğunu belirtti. Afrika Birliği olarak 1963 yılında barışçıl bir Afrika için güvenlik, barış, altyapı, kırsal ekonomi, hukuksal ilişkiler, tarım ve benzeri alanlarda diaspora ve sivil toplumu da içine alan bir vizyon oluşturduklarını anlattı.

Quartey, "Afrika bizim evimiz, çok el değmemiş bir ev ve orada yaşadığımız için gelişmesi gerekiyor. Biz Afrika'daki evimizde daha rahat bir şekilde yaşamak istiyoruz. Gençliğimizin yeterli bir şekilde yaratıcı, enerjik olduğuna inanıyoruz ve bu bütün yanlış bilgilerle cesaretlerinin kırılmasını, Avrupa'nın farklı ithamları altında boğulmalarını istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika'nın en geniş genç nüfusa sahip kıta olduğunu ve bu sayının her geçen gün arttığını dile getiren Quartey, bu durumun kendilerine hem kriz hem de fırsat sunabileceğinin altını çizdi. Kriz ve fırsatın bir paranın iki yüzünü oluşturduğunu söyleyen Quartey, şöyle devam etti:

"Hangisini seçeceğiniz de size kalmış. Gençleri eğitimsiz bırakır, onları istihdam etmezseniz, gençler haliyle umutsuzluğa düşer ve tehlikeli fikirlere kapılabilirler. Bunun neticesinde de aşırılık ve ırkçılık ortaya çıkabilir. Ancak gençlerin eğitim alması için bütün önlemleri alır, yaratıcı bir gençlik yaratır ve bunu biraz kültürle de soslandırırsanız başarılı olabilirsiniz. Kıtamızda herkesin eğitim almasını ve cahilliği yok etmeyi istiyoruz."

Quartey, Afrika'nın değil, Afrikalıların fakir olduğunu söyleyerek, "Bu kıta yüzyıllardır sömürülmüş. Dolayısıyla fakirliğimiz geçmişten geliyor ve buna insanlar neden olmuş ve uluslararası ortaklarıyla birlikte, politik stratejiyle bunu harmanlayıp üstesinden gelebilecek olan da yine insanlar." diye konuştu.

Afrika Birliği zirvesinde 44 ülkenin bir serbest ticaret anlaşmasına imza koyduğunu dile getiren Quartey, bunun da 1,2 milyar kişi için çok daha geniş bir ticari coğrafya anlamına geldiğini ve kıtanın barış içinde yaşamasına katkıda bulunacağına işaret etti.

Birliğin üstesinden gelmesi gereken temel zorlukların sorulması üzerine Quartey, kendilerinin kıtanın özgürleşmesine odaklandığını, ardından da entegrasyonun geleceğini anlattı. Quartey, "Ben yavaş da olsa ve birçok zorlukla karşılaşıyor olsak da birlik hedefine ulaşacağımıza inanıyorum ama bütün yol boyunca engeller olacak." diye konuştu. Engeller büyük olsa da çabalayacaklarını ifade eden Quartey, "Çabalamak son derece faydalı çünkü getireceği avantajlar çok büyük." dedi.

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Afrika Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey Afrika'nın Yükselişi Konferansı Ankara Üniversitesi

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