"Afrika Yükseliyor" konferansı

Afrika Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey, Afrika kıtasının yüzyıllardır sömürüldüğünü belirterek, "Dolayısıyla fakirliğimiz geçmişten geliyor ve buna insanlar neden olmuş. Uluslararası ortaklarıyla birlikte, politik stratejiyle bunu harmanlayıp üstesinden gelebilecek olan da yine insanlar." dedi. Afrika Günü dolayısıyla Ankara Üniversitesi’nin Tandoğan Yerleşkesindeki 100. Yıl Salonunda "Afrika’nın Yükselişi" başlıklı konferans düzenlendi. Birçok Afrika ülkesi büyükelçisinin katılım gösterdiği konferansın açılışında konuşan Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Gürer, Afrika’nın barındırdığı ülkelerin tarih boyunca dünya medeniyetine büyük katkılar sunduğunu söyledi. Afrika Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey ise Afrika’nın gündeminde uzun vadeli bir stratejinin bulunduğunu belirtti. Afrika Birliği olarak 1963 yılında barışçıl bir Afrika için güvenlik, barış, altyapı, kırsal ekonomi, hukuksal ilişkiler, tarım ve benzeri alanlarda diaspora ve sivil toplumu da içine alan bir vizyon oluşturduklarını anlattı.

Quartey, "Afrika bizim evimiz, çok el değmemiş bir ev ve orada yaşadığımız için gelişmesi gerekiyor. Biz Afrika'daki evimizde daha rahat bir şekilde yaşamak istiyoruz. Gençliğimizin yeterli bir şekilde yaratıcı, enerjik olduğuna inanıyoruz ve bu bütün yanlış bilgilerle cesaretlerinin kırılmasını, Avrupa'nın farklı ithamları altında boğulmalarını istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Afrika'nın en geniş genç nüfusa sahip kıta olduğunu ve bu sayının her geçen gün arttığını dile getiren Quartey, bu durumun kendilerine hem kriz hem de fırsat sunabileceğinin altını çizdi. Kriz ve fırsatın bir paranın iki yüzünü oluşturduğunu söyleyen Quartey, şöyle devam etti: "Hangisini seçeceğiniz de size kalmış. Gençleri eğitimsiz bırakır, onları istihdam etmezseniz, gençler haliyle umutsuzluğa düşer ve tehlikeli fikirlere kapılabilirler. Bunun neticesinde de aşırılık ve ırkçılık ortaya çıkabilir. Ancak gençlerin eğitim alması için bütün önlemleri alır, yaratıcı bir gençlik yaratır ve bunu biraz kültürle de soslandırırsanız başarılı olabilirsiniz. Kıtamızda herkesin eğitim almasını ve cahilliği yok etmeyi istiyoruz."