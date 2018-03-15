Afrikalı 2 bin 256 çocuğa ücretsiz sünnet

İSTANBUL (AA) - Diversity Farklılık Derneği, "Bir Nefes Sıhhat, Sağlık" projesi kapsamında Afrika'da 2 bin 256 ihtiyaç sahibi çocuğu ücretsiz sünnet ettirdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya, dernek Afrika'nın 39 ülkesinde eğitim, su kuyusu, sağlık, gıda yardımları gibi sürdürülebilir sosyal ve insani yardım projeleri yürütüyor.

Moritanya ve Senegal Bölgesi Diversity Dernek Yetkilisi Malick Seye, üç farklı bölgede düzenlenen sünnet organizasyonunun başarıyla tamamlandığını belirtti.

Seye, İstanbul Hisar Hastanesinden gönüllü doktorlar ve sağlık personelinden oluşan 33 kişilik bir ekip oluşturulduğunu ve özellikle kırsal bölgelerdeki ihtiyaç sahibi çocuklarının sünnet ettirildiğini kaydetti.

Derneğin Sosyal Projeler Temsilcisi Süheyb Tosun ise Batı Afrika'da bulunan yerlerin yardıma muhtaç bölgeler içerisinde olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Buradaki çocuklar bölgenin bazı dezavantajlarından dolayı enfeksiyon kapma riskleri normalin biraz daha üzerinde. O bakımdan uzağa giderek sünnet olmaları zorlaşıyor. Biz dernek olarak bu ihtiyacın karşılanması ve enfeksiyon riskinin en aza indirilebilmesi için onların bulunduğu yerlere gitmeye gayret gösteriyoruz. Bu şekilde hastalık ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyoruz. İstanbul’da bulunan modern sağlık koşullarını olabildiğince oraya taşımaya ve orada uygulamaya gayret gösteriyoruz."

Tosun, 2018 yılı boyunca bu tür organizasyonların sayısını artırmayı, daha fazla ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.