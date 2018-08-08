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Afrikalı bin 530 çocuğa ücretsiz sünnet

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 11:54 | Son Güncelleme

Diversity Farklılık Derneği, Afrika'da ihtiyaç sahibi çocukları ücretsiz sünnet ettirdi

İSTANBUL (AA) - Diversity Uluslararası Farklılık Derneği, Afrika kıtasındaki Malavi'de ihtiyaç sahibi bin 530 çocuğu ücretsiz sünnet ettirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, 28 Temmuz - 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılan toplu sünnet organizasyonuna, Türkiye'den 8 gönüllü doktor katıldı. Organizasyon Afrika kıtasında bulunan Malavi'nin Lilongwe ve Salima şehirlerinde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diversity Farklılık Derneği Sürdürülebilir Projeler Sorumlusu Şakir Akıskalı, toplu sünnet törenini bölgede bilimsel faaliyetlerde bulunan ASUM derneği işbirliği ile yaptıklarını belirterek, "Buradaki yerel tekniklerle yapılan sünnet işlemi çok ağrılı ve sağlıksız yapılabilmektedir. Şartlar pek elverişli değil. Bunun yanında bölge halkının ekonomik durumu çocuklarını sünnet ettirmeye de elverişli değil. Bir sünnet ortalama 100 dolar ve bu miktar buraya göre oldukça yüksek. Biz sünnet ettiğimiz hiçbir çocuğun ailesinden ücret talep etmiyoruz. Bunun yanında ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyecek yardımı yapıyoruz. Tamamen Türkiye'deki hayırseverlerin destekleriyle bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Malavi Sağlık Bakanlığı'nın, organizasyonu çok beğendiğini ve Türk doktorlarının Malavi doktorlarına eğitim vermesini istediğini söyleyen Akıskalı, "Bölge halkı sünnet organizasyonuna yoğun ilgi gösterdi. Muhammed Salim adlı bir amca sünnet olduğunu duyunca 3 torunu ile 20 km uzak bir köyden yürüyerek sünnet yapılan noktaya geldi. Yaşlı olduğu için fenalaştı ve kendisine müdahale edildi. Kendine geldiğinde bizlere teşekkür etti ve bu organizasyonun daha çok yapılmasını talep etti." değerlendirmesinde bulundu.

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Diversity Farklılık Derneği

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