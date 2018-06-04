Afrikalı gurbetçiler iftar sofralarında buluşuyor

ZUHAL DEMİRCİ - Afrikalı gurbetçiler, ülkelerine ait geleneksel yemeklerle donattıkları iftar sofralarında vatanlarına duydukları özlemi bir nebze olsun gidermeye çalışıyor.

Çad, Nijer ve Senegal gibi farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen Afrikalı gurbetçiler, vatanlarından uzakta ramazan atmosferini birlikte yaşamak için ülkelerinden getirdikleri malzemelerle yaptıkları geleneksel yemek ve içeceklerin bulunduğu iftar sofralarında bir araya geliyor.

Doktora eğitimi için 2011'de ülkesi Çad'dan Türkiye'ye gelen ve halihazırda Pakistan Büyükelçiliği'ne bağlı bir okulda Arapça ve Fransızca öğretmenliği yapan Salih Yunus Abbas, başkentteki Afrikalı gurbetçileri evinde verdiği iftarda buluşturdu.

Ramazanın her günü Ankara'da eğitim gören ve çalışan Afrikalılarla birlikte iftar yaptıklarını dile getiren Abbas, ramazan başlamadan önce tüm Çadlı öğrencilerle bir araya gelerek ayı nasıl geçireceklerine dair istişarede bulunduklarını anlattı.

İftar programı için aralarında para topladıklarını, bir liste hazırladıklarını ve her gün 2 kişinin yemek yaptığını söyleyen Abbas, "Ben evli olduğum için her cuma günü benim evimde iftar yapıyoruz. Kalan günlerde de diğer evlerde iftarda buluşuyoruz. Herkes bir gün aldı. Bir gün ben iftar vereceğim dedi. Geri kalan günlerde de topladığımız parayla iftar yapıyoruz." dedi.