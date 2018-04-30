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Afrikalı liderler Kongo Havzası'nı kurtarmak için toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 14:58 | Son Güncelleme

11 Afrika ülkesi, dünyanın ikinci büyük "akciğeri" sayılan Kongo Havzası'nı korumak için 100 milyon avroluk destek istedi

Amazon ormanlarından sonra dünyanın ikinci büyük "akciğeri" sayılan Kongo Havzası'nı korumak için bir araya gelen 11 Afrika ülkesinin liderleri, uluslararası camiadan 100 milyon avroluk destek talep etti.

Ekvator Ginesi, Ruanda, Gabon, Gine, Nijer, Senegal, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sao Tome ve Principe, Kongo, Fas ve Angola'nın devlet başkanları orta Afrika ülkesi Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazzaville’de bir araya geldi.

Kongo Havzası ve doğal kaynaklarının korunması amacıyla toplanan 11 Afrika ülkesinin devlet başkanlarının toplantısına Fas, onur konuğu olarak katıldı.

Toplantı sonunda yapılan yazılı açıklamada, havzanın korunması için bir fon oluşturulması kararı verildi ve uluslararası camiadan fona 100 milyon avroluk destek beklendiği belirtildi.

Afrika ülkeleri, oluşturulacak fonu, Kongo Havzası'nı koruma kapsamında su kanallarının açılması, barajlar kurulması, sulama sistemi ve balıkçılığın geliştirilmesi amaçlanıyor.

Toplantıda bir konuşma yapan Afrika Birliği Başkanı ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, mevkidaşlarını iklim değişikliğiyle meydana gelen tehlikelere karşı uyardı. Kagame, "Bu tehlikeler dünyayı yok olmaya sürüklüyor." dedi.

Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ise Çad Gölü’nün karşı karşıya geldiği kuruma tehlikesine karşı Kongo Havzası'ndan buraya su taşınması için çalışma yapılmasını istedi.

Kongo Havzası Projesi için gereken fonun toplanması ve ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırılması amacıyla bir plan oluşturulduğu bildirildi. Afrikalı liderlerin bir sonraki toplantısının Sahel bölgesindeki kuraklık sorunuyla ilgili yapılacağı belirtildi.

Çevreci kuruluş Greenpeace, Kongo Havzası'nın Amazon ormanlarından sonra dünyanın en büyük ekolojik ormanı olduğunu belirtiyor. Kongo Havzası'nda 415 memeli hayvan, 11 bin bitki ve binden fazla balık türü bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Kongo Kongo Havzası

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