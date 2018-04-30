Afrikalı liderler Kongo Havzası'nı kurtarmak için toplandı

Amazon ormanlarından sonra dünyanın ikinci büyük "akciğeri" sayılan Kongo Havzası'nı korumak için bir araya gelen 11 Afrika ülkesinin liderleri, uluslararası camiadan 100 milyon avroluk destek talep etti.

Ekvator Ginesi, Ruanda, Gabon, Gine, Nijer, Senegal, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sao Tome ve Principe, Kongo, Fas ve Angola'nın devlet başkanları orta Afrika ülkesi Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazzaville’de bir araya geldi.

Kongo Havzası ve doğal kaynaklarının korunması amacıyla toplanan 11 Afrika ülkesinin devlet başkanlarının toplantısına Fas, onur konuğu olarak katıldı.

Toplantı sonunda yapılan yazılı açıklamada, havzanın korunması için bir fon oluşturulması kararı verildi ve uluslararası camiadan fona 100 milyon avroluk destek beklendiği belirtildi.

Afrika ülkeleri, oluşturulacak fonu, Kongo Havzası'nı koruma kapsamında su kanallarının açılması, barajlar kurulması, sulama sistemi ve balıkçılığın geliştirilmesi amaçlanıyor.

Toplantıda bir konuşma yapan Afrika Birliği Başkanı ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, mevkidaşlarını iklim değişikliğiyle meydana gelen tehlikelere karşı uyardı. Kagame, "Bu tehlikeler dünyayı yok olmaya sürüklüyor." dedi.