"Afrikalı liderler Türk mutfağından tadacak"

İlki 3 Mayıs'ta Türkiye'de başlayan programlar kapsamında, birinci etapta Moritanyalı 20'si kadın olmak üzere toplam 23 personel aşçılık, servis ve kat hizmetleri alanlarında eğitim almak üzere Türkiye'ye geldi.

TÜRES tarafından, TİKA öncülüğünde Moritanyalı 480 personele aşçılık, servis ve kat hizmetleri alanlarında eğitim programları düzenleniyor.

Moritanya, 1-2 Temmuz'da gerçekleşecek Afrika Birliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda görevlendirilen Moritanyalı 480 personel, etkinlikte görev alacak ve konuk devlet başkanlarını ağırlayacak.

TÜRES'ten yapılan açıklamaya göre, Moritanya'da 1-2 Temmuz'da düzenlenecek Afrika Birliği Zirvesi'nde görev alacak personele, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla TÜRES öncülüğünde eğitim veriliyor.

İSTANBUL (AA) - Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Moritanya'da 1-2 Temmuz'da düzenlenecek Afrika Birliği Zirvesi'nde görev alacak personele aşçılık, servis ve kat hizmetleri alanlarında eğitimler verdiklerini belirterek, Moritanya'da 2 gün boyunca kalacak devlet başkanları için tamamı Türk mutfağından oluşan menüler oluşturulduğunu bildirdi.

TİKA ve TÜRES iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında mutfak içi temel aşçılık eğitimi, pasta ve unlu mamuller eğitimi, pişirme teknikleri eğitimi, şef garsonluk eğitimi ve kat hizmetleri eğitimi başta olmak üzere hizmet sektöründe ihtiyaç duyulan pek çok alanda teorik ve uygulamalı eğitim düzenlendi.

Halihazırda eğitimlerin ikinci etabı Moritanya'da düzenleniyor. Tüm personelin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programlarında aşçılık, servis ve kat hizmetleri gibi alanlarda eğitimler sürüyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, bu proje sayesinde Moritanya ile Türkiye arasında geçmişten gelen kadim dostluğun güçleneceğini belirterek, bu anlamda sorumluluklarının farkında olduklarını bildirdi.

Bingöl, "Son derece önemli bu projenin sorunsuz gerçekleştirilebilmesi için oluşturduğumuz 20 kişilik eğitim kadromuz eğitim süresi boyunca ve zirve esnasında da Moritanya'da bulunacak." ifadesini kullandı.

Burada bir diğer hassasiyetlerinin ise Türk mutfağının bölgede yapacağı etki olacağını kaydeden Bingöl, şu değerlendirmelerde bulundu: