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"Afrikalı liderler Türk mutfağından tadacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 13:08 | Son Güncelleme

1-2 Temmuz'da düzenlenecek Afrika Birliği Zirvesi'nde görev alacak personele TÜRES tarafından aşçılık, servis ve kat hizmetleri alanlarında eğitim programları düzenleniyor - TÜRES Genel Başkanı Bingöl: - "Devlet başkanları düzeyinde gerçekleşecek bu organizasyon mutfağımızın zenginlikleri konusunda da farkındalık oluşturacak" - "Devlet başkanları için konaklayacakları villalarda servis edilmek üzere tamamı Türk mutfağından oluşan menüler oluşturuldu. Afrikalı devlet başkanları türk mutfağının eşsiz lezzetlerini tadacak"

İSTANBUL (AA) - Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Moritanya'da 1-2 Temmuz'da düzenlenecek Afrika Birliği Zirvesi'nde görev alacak personele aşçılık, servis ve kat hizmetleri alanlarında eğitimler verdiklerini belirterek, Moritanya'da 2 gün boyunca kalacak devlet başkanları için tamamı Türk mutfağından oluşan menüler oluşturulduğunu bildirdi.

TÜRES'ten yapılan açıklamaya göre, Moritanya'da 1-2 Temmuz'da düzenlenecek Afrika Birliği Zirvesi'nde görev alacak personele, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla TÜRES öncülüğünde eğitim veriliyor.

Moritanya, 1-2 Temmuz'da gerçekleşecek Afrika Birliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda görevlendirilen Moritanyalı 480 personel, etkinlikte görev alacak ve konuk devlet başkanlarını ağırlayacak.

TÜRES tarafından, TİKA öncülüğünde Moritanyalı 480 personele aşçılık, servis ve kat hizmetleri alanlarında eğitim programları düzenleniyor.

İlki 3 Mayıs'ta Türkiye'de başlayan programlar kapsamında, birinci etapta Moritanyalı 20'si kadın olmak üzere toplam 23 personel aşçılık, servis ve kat hizmetleri alanlarında eğitim almak üzere Türkiye'ye geldi.

TİKA ve TÜRES iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında mutfak içi temel aşçılık eğitimi, pasta ve unlu mamuller eğitimi, pişirme teknikleri eğitimi, şef garsonluk eğitimi ve kat hizmetleri eğitimi başta olmak üzere hizmet sektöründe ihtiyaç duyulan pek çok alanda teorik ve uygulamalı eğitim düzenlendi.

Halihazırda eğitimlerin ikinci etabı Moritanya'da düzenleniyor. Tüm personelin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programlarında aşçılık, servis ve kat hizmetleri gibi alanlarda eğitimler sürüyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, bu proje sayesinde Moritanya ile Türkiye arasında geçmişten gelen kadim dostluğun güçleneceğini belirterek, bu anlamda sorumluluklarının farkında olduklarını bildirdi.

Bingöl, "Son derece önemli bu projenin sorunsuz gerçekleştirilebilmesi için oluşturduğumuz 20 kişilik eğitim kadromuz eğitim süresi boyunca ve zirve esnasında da Moritanya'da bulunacak." ifadesini kullandı.

Burada bir diğer hassasiyetlerinin ise Türk mutfağının bölgede yapacağı etki olacağını kaydeden Bingöl, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devlet başkanları düzeyinde gerçekleşecek bu organizasyon mutfağımızın zenginlikleri konusunda da farkındalık oluşturacaktır. TÜRES olarak ülkemiz ve Türk mutfağı için yıllardır süre gelen çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyecek olmanın heyecanını taşıyoruz. Verdiğimiz eğitimler sayesinde ve eğitmenlerimizin de gözetiminde Moritanya'da 2 gün boyunca kalacak devlet başkanları için konaklayacakları villalarda servis edilmek üzere tamamı Türk mutfağından oluşan menüler oluşturuldu. Afrikalı devlet başkanları türk mutfağının eşsiz lezzetlerini tadacak."

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Zirvesi Ramazan Bingöl

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