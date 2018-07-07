Afrikalı müzisyenlerden CFA karşıtı klip

Afrikalı 10 müzisyen, kıtada sömürgecilik döneminden bu yana kullanılan para birimi Frank CFA'ya karşı klip çekti.
Afrika'nın 7 farklı ülkesi ve yurt dışındaki Afrikalılardan 10 müzisyen, Senegal'in başkenti Dakar'da Frank CFA’nın hala tedavülde olmasına ilişkin "CFA'ya karşı 7 dakika" adlı şarkı yazdı ve klibini çekti.
BBC'nin haberine göre, şarkılarında "Frank CFA'ya hayır" sloganını kullanan müzisyenlerden Jah Moko, Fransızların Afrikalılara dikte ettiği şeyi kullanmayı sürdürerek bağımsızlıktan bahsedilemeyeceğini söyledi.
Senegalli rapçi Nitt Doff de bunun bir insaniyet meselesi olduğunu belirterek, "Haksızlığa karşı olup olmama meselesidir. Tepkimiz normal karşılanmalıdır, bir Fransız da başkasının parasını kullanmak zorunda kaldığında aynı tepkiyi verecektir." ifadesini kullandı.
Doff, Fransa’nın istikrarlı bir Afrika’dan korktuğunu, kendi varlığına tehdit olarak algıladığını vurguladı.
Samayone Diop da Frank CFA’nın adaletsizliği temsil ettiğini, adalet için mücadele verdiklerini dile getirdi. Diop, bu adaletsizliğin milyonlarca kişiye zarar verdiğini savundu.
Moona, paranın bir devletin hakimiyetinin kriteri olduğunu ifade etti. "Frank CFA, kaynaklarımızın Fransız hazinesini zengin etme aracı. Biliyoruz ki şarkımız bir şey değiştirmez ama mücadelenin diri kalmasına katkı sağlıyor." diye konuşan Moona, şarkının entelektüellere de çağrıda bulunduğunu kaydetti.
Şarkıda, "Artık zırvalamayı bırakın. CFA'nın sonu geldi. Tarih devam ediyor... Sokaklarda sesler yükseliyor." gibi sözler yer alıyor.
Frank CFA, Batı ve Orta Afrika olarak ikiye ayrılan Afrika Finansal Topluluğu tarafından kullanılıyor. Batı Afrika’da, Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine Bisau, Mali, Nijer, Senegal, Togo'da Batı Afrika Frank CFA'sı (XAF) kullanılırken Orta Afrika'da Ekvator Ginesi, Gabon, Kamerun, Kongo, Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Orta Afrika Frank CFA'sı (XOF) geçerli.
İki türü de 1945'ten bu yana yürürlükte olan Frank CFA'ları, Fransız frangıyla doğrudan ilişkili. Fransız merkez bankası, iki para biriminin de değerini kaybetmemesini garantiliyor, buna karşı Afrika ülkeleri rezerv paralarının yüzde 50’sini Fransa'da tutmak zorunda.
Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!
ABD Ulusal Hava Servisi'nden kritik sıcak hava uyarısı!
Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
Denizli'de eskort sitesi operasyonu! Aralarında üniversite öğrencileri de var!
CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken 24 Haziran sözleri
Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den çocuk istismarı tartışmasına ilginç öneri: Çocuk bakanlığı kurulsun
Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu
Sosyal medyadan yorum yağdı! Oraya giren gözlerine inanamıyor
Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum