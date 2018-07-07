Afrikalı müzisyenlerden CFA karşıtı klip

Afrikalı 10 müzisyen, kıtada sömürgecilik döneminden bu yana kullanılan para birimi Frank CFA'ya karşı klip çekti.

Afrika'nın 7 farklı ülkesi ve yurt dışındaki Afrikalılardan 10 müzisyen, Senegal'in başkenti Dakar'da Frank CFA’nın hala tedavülde olmasına ilişkin "CFA'ya karşı 7 dakika" adlı şarkı yazdı ve klibini çekti.

BBC'nin haberine göre, şarkılarında "Frank CFA'ya hayır" sloganını kullanan müzisyenlerden Jah Moko, Fransızların Afrikalılara dikte ettiği şeyi kullanmayı sürdürerek bağımsızlıktan bahsedilemeyeceğini söyledi.

Senegalli rapçi Nitt Doff de bunun bir insaniyet meselesi olduğunu belirterek, "Haksızlığa karşı olup olmama meselesidir. Tepkimiz normal karşılanmalıdır, bir Fransız da başkasının parasını kullanmak zorunda kaldığında aynı tepkiyi verecektir." ifadesini kullandı.

Doff, Fransa’nın istikrarlı bir Afrika’dan korktuğunu, kendi varlığına tehdit olarak algıladığını vurguladı.

Samayone Diop da Frank CFA’nın adaletsizliği temsil ettiğini, adalet için mücadele verdiklerini dile getirdi. Diop, bu adaletsizliğin milyonlarca kişiye zarar verdiğini savundu.