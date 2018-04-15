Afrikalı öğrenciler çalıyor, başkentliler dinliyor

ZUHAL DEMİRCİ - Farklı Afrika ülkelerinden eğitim için Türkiye'ye gelen öğrenciler, kurdukları müzik grubuyla Türkçe, İngilizce ve Afrika yerel dillerinde şarkılar seslendirerek Ankara'da müzikseverlere keyifli ve renkli bir atmosfer yaşatıyor. Malavi, Kenya, Madagaskar ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gelerek farklı üniversitelerde eğitim alan öğrenciler, kurdukları "Highlife" isimli müzik grubuyla başkentteki bir kafede her hafta canlı müzik yapıyor. Kilisede tanışan Afrikalı öğrencilerin yaklaşık bir yıl önce kurduğu müzik grubu, kafeye gelen müzikseverlerin büyük beğenisini topluyor. Saksafon, org ve elektronik gitar eşliğinde Türkçe, İngilizce ve Afrika yerel dillerinde şarkılar söyleyen grup, yaptıkları müzik sayesinde kendi kültürlerini de tanıtma fırsatı buluyor. Öğrencileri merak edip kafeye dinleyemeye gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İlk başlarda sadece caz ve blues söyleyen grup üyeleri, daha sonra müşterilerden gelen talepler doğrultusunda repertuvarını genişletti ve farklı tarzlarda da şarkılar seslendirmeye başladı.

- Ankara'daki tek Afrikalı müzik grubu Malavi'den 2016'da Türkiye'ye gelen grup üyelerinden Kitson Namathanga, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yüksek lisans öğrencisi. Farklı deneyimler tecrübe etmek istediği için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Namathanga, Türk ve Afrika halkının birbirine çok benzediğini ve Türkiye'de kendisini evindeymiş gibi hissettiğini dile getirdi. Ankara'daki tek Afrikalı müzik grubu olduklarını söyleyen Namathanga, Afrika müzikleri söyleme düşüncesiyle bu işe başladıklarını anlattı. Aynı zamanda şarkı sözü yazan Namathanga, maddi imkanlar elverdiğinde grubun albüm çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Kenya'dan 2015'te Türkiye'ye gelen grup üyelerinden James Mwanje, ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümünde eğitimini sürdürüyor. Grubun solistliğini de yapan Mwanje, Türkiye'ye gelmeden önce Türk kültürüne aşina olduğunu ve sevdiğini, bu nedenle de Türkiye'de okumayı tercih ettiğini belirtti. Grup üyeleriyle kilisede tanıştıklarını söyleyen Mwanje, daha sonra müzik üzerine çalışmaya başladıklarını anlattı. Mwanje, grupta Madagaskar, Malavi ve Kongo'dan gelen öğrencilerin bulunduğunu ifade ederek ileriye dönük çok sayıda projeleri olduğunu kaydetti.

Mwanje, "İlk başta blues çalmaya başladık, daha sonra gelen isteklere göre devam ettik. Her gün değişiyor. Genelde caz, blues ve Afrika müziği yapıyoruz. Kendi yerel dillerimizde de söylüyoruz." dedi. Türkiye'ye gelmeden önce ülkesi Kenya'da da müzikle ilgilendiğini belirten Mwanje, grubun diğer üyelerinin de kendisi gibi müziğe ilgi duyduğunu söyledi. Mwanje, farklı ülkelerden gelen öğrencilerden oluşan bir grup kurabileceklerini ise daha önce hiç hayal etmediğini dile getirdi. - Müzik sayesinde kültürlerimizi tanıtıyoruz Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden geçen yıl Türkiye'ye gelen David Mutombo da ODTÜ Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencisi. Yaklaşık 8 yıldır müzikle ilgilendiğini anlatan Mutombo, eğitiminin yanı sıra müziğin de hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. İngilizce, Türkçe ve farklı dillerde şarkılar seslendirdiklerini söyleyen Mutombo, Türkçe şarkılardan "Senden Daha Güzel" ve "Yaşıyorum" isimli eserleri seslendirdiklerini dile getirdi. Mutombo, grubu dinlemeye gelenlerin söyledikleri şarkıları beğendiğini ve kendilerine eşlik ettiğini belirterek herkesin ilgi duyduğu, dans edebilecekleri şarkılar söylemekten zevk aldıklarını dile getirdi.