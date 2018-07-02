Afrika'nın çalınmış varlıkları geri verilmelidir"

NUAKŞOT (AA) - Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Afrika'nın çalınmış varlıklarının hukuki engeller ve gereksiz teknik prosedürler çıkarılmadan geri verilmesi gerektiğini belirtti.
Moritanya’nın başkenti Nuakşot’ta "Afrika'nın Dönüşümünde Sürdürülebilir Yol: Yolsuzlukla Mücadeleyi Kazanma" temasıyla düzenlenen 31. Afrika Birliği Zirvesi'nin "Yolsuzluk" konulu oturumunda yaptığı konuşmada, Afrika ülkelerinin açık ve katılımcı yönetimler ihtiyacının gündemlerinin ön sıralarına almaları gerektiğini söyledi.
"Afrika'nın çalınmış varlıkları, hukuki engeller ve gereksiz teknik prosedürler öne sürülmeden geri verilmelidir" ifadesini kullanan Buhari, yolsuzluğun toplumdaki kötü etkilerini anlatmak amacıyla 6 ay boyunca çok yönlü ve katmanlı çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
Tüm üye ülkelere, Afrika Birliği Yolsuzluğu Engelleme ve Yolsuzlukla Mücadele Anlaşması'nı bu yıl içinde imzalama ve yürürlüğe geçirme çağrısı yapan Buhari, gönüllü bilgi değişimi, karşılıklı hukuki yardım ve ulusal yolsuzlukla mücadele ajanslarının iyi uygulamalarını paylaşma yöntemlerinden yararlanılması gerektiğini vurguladı.
Oturumu yöneten AU Başkanı ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, "Yolsuzlukla mücadele tehlikelidir, mücadeleyi bırakma daha da tehlikelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Yolsuzlukla mücadelenin devam gerektiğine işaret eden Kagame, zirvenin bu anlamda önemli olduğunu kaydetti.
Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo da herkesin kanun önünde eşit olduğununun, insanların devlet başkanı, bakan, milletvekili, iş adamı, polis, olmadan önce vatandaş olduklarının altını çizdi.
Bir kişinin yanlış yapması durumunda bunun sonuçlarına katlanması gerektiğini vurgulayan Akufo-Addo, Gana'da üst düzey bir bürokrata dava açıldığında hemen "cadı avı" kelimelerinin duyulduğunu belirtti. Bunu engellemek için bağımsız bir kurum oluşturduklarını dile getiren Akufo-Addo, kurumun başında da muhalefetten birinin yer aldığını aktardı.
Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Matemala Cyril Ramaphosa da eğer mücadele edilmezse yolsuzluk sorununun insanların hayatlarını iyileştirme çabalarını da engelleyeceğini kaydetti.
Ramaphosa, "Yolsuzluk hayatları çalıyor, sadece Afrika'nın değil tüm dünyanın problemi. Sadece devlette değil aynı zamanda özel sektörde. Kıtamızdan her yıl milyonlarca doları çalıyor." dedi.
Ramaphosa, Güney Afrika'da yolsuzluk yapan kişilerin ağ kurmak için bulduğu asalak yöntemlerin bulaşıcı olduğunu ve birçok devlet kurumunu, şirketini sardığını vurguladı.
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