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Afrika'nın en büyük tarım fuarında Türk standına ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 00:03 | Son Güncelleme

Fas'ta düzenlenen 13. Uluslararası Tarım Fuarı'nda Türk standı ilgi gördü

Fas'ta düzenlenen Afrika Kıtası'nın en büyük tarım fuarı olma özelliğine sahip 13. Uluslararası Tarım Fuarı'nda (SIAM) Türk standına yoğun ilgi gösteriliyor.

Meknes kentinde dün başlayan ve 28 Nisan'a kadar devam edecek olan SIAM fuarında yer alan Türk standı yoğun ilgi görüyor.

Stantta görev alan Kenan Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'nin bu organizasyona katılımının Türk tarım ürünlerini tanıtmak için önemli olduğunu belirterek, fuarın Türkiye'nin Afrika'ya tarım açılımı için kapı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tecrübe paylaşımı ve ürün tanıtımı amacıyla fuara katıldığını ifade eden Kurt, tarım aletleri, gübre, tohum, böcek ilaçları gibi çeşitli ürünler sergilendiğini aktardı.

Kurt, ürünlerin ziyaretçiler tarafından ilgi gördüğünü kaydetti.

Fas Tarım Bakanlığı tarafından 2006'dan bu yana her yıl düzenlenen yaklaşık 180 bin metre kare alana kurulu fuarda 70 devletin standı yer alıyor.

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Fas Fuar Meknes

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