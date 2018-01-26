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"Afrin Allah’ın izniyle bizim inşallah"

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 22:48 | Son Güncelleme 7 saat önce

- "Zeytin Dalı Harekatı"nda teröristlerin saldırısında yaralanan jandarma komando uzman çavuş Musa Yasin Demirel, tedavisi için memleketi Afyonkarahisar'a geldi - Gazi Demirel: - "Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’nın şehit olduğu Anten Tepe alındı ya bütün arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Tedavimin ardından en kısa zamanda oradayım. Afrin, Allah’ın izniyle bizim inşallah"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Suriye'nin Afrin bölgesindeki "Zeytin Dalı Harekatı"nda yaralanan ve tedavisi için baba ocağı Afyonkarahisar'a getirilen jandarma komando uzman çavuş Musa Yasin Demirel, "Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın şehit olduğu Anten Tepe alındı ya bütün arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Tedavimin ardından en kısa zamanda oradayım. Afrin, Allah'ın izniyle bizim inşallah." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak, bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ mensuplarına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Afyonkarahisarlı jandarma komando uzman çavuş Demirel (25), teröristlerin silahlı saldırısında yaralandı.

Uzman çavuş Demirel, Hatay'daki ilk müdahalenin ardından tedavisi için baba ocağı Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki evine getirildi.

Gazi Demirel, burada babası Alparslan, annesi Nuriye Demirel,dedeleri Musa Demirel ve Mehmet Mercan'ın yanı sıra İscehisar Kaymakamı Muhammet Öztabak, Belediye Başkanı Mustafa Çibik, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zekai İnan ve arkadaşları tarafından karşılandı.

Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Reyhanlı'dan Afrin bölgesine girdikten sonra kendilerine görev verilen Anten Tepe'nin alınması sırasında yaralandığını söyledi.

Tepenin başarılı bir operasyonla alındığını belirten Demirel, şunları dile getirdi:

"Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günün şafağında bacağımdan vurularak yaralandım. Aslında küçük bir sıyrık. Şimdi Allah'a şükürler olsun iyiyiz. Orada çok şükür arkadaşlarım ve kardeşlerim gözümü arkada bırakmadı. Anten Tepe alındı ve şu anda oradalar. Bende en kısa zamanda oraya döneceğim. Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın şehit olduğu Anten Tepe alındı ya bütün arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Tedavimin ardından en kısa zamanda oradayım. Afrin, Allah'ın izniyle bizim inşallah.”

- "Askerlerimizin hepsiyle gurur duyuyoruz"

İscehisar Kaymakamı Muhammet Öztabak da Afrin gazisi Demirel'in baba ocağına gelmesinden dolayı mutlu olduklarını anlattı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlere karşı çarpışan bütün Mehmetçiklere Allah'tan güç ve kuvvet vermesini temenni ettiklerini dile getiren Öztabak, "Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Askerlerimizin hepsiyle gurur duyuyoruz. Türk milleti adına dualarımızı onlara yolluyoruz. En kısa zamanda Afrin'i alacaklarına inanıyoruz.” diye konuştu.

İscehisar Belediye Başkanı Mustafa Çibik de gazi Demirel'e acil şifalar dileyerek, tedavisinin ardından en kısa zamanda silah arkadaşlarının yanına dönüp, görevini tamamlayacağını aktardı.

- "Bizler de gidip şehit olmaya hazırız"

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da ülkenin birliği ve beraberliği için Afrin operasyonunun gerekli olduğuna dikkati çekti.

Kumartaşlı, terör örgütlerinin yuvalandığı yerlerin dağıtılmasının şart olduğuna işaret ederek, "Şanlı ordumuz şu anda o görevi icra ediyor. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ‘Tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele devam edecek' inşallah. Gerekirse şehit aileleri ve gaziler olarak bizler de gidip şehit olmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

(AA)

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