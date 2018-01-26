AFYONKARAHİSAR (AA) - Suriye'nin Afrin bölgesindeki "Zeytin Dalı Harekatı"nda yaralanan ve tedavisi için baba ocağı Afyonkarahisar'a getirilen jandarma komando uzman çavuş Musa Yasin Demirel, "Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın şehit olduğu Anten Tepe alındı ya bütün arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Tedavimin ardından en kısa zamanda oradayım. Afrin, Allah'ın izniyle bizim inşallah." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak, bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ mensuplarına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Afyonkarahisarlı jandarma komando uzman çavuş Demirel (25), teröristlerin silahlı saldırısında yaralandı.

Uzman çavuş Demirel, Hatay'daki ilk müdahalenin ardından tedavisi için baba ocağı Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki evine getirildi.

Gazi Demirel, burada babası Alparslan, annesi Nuriye Demirel,dedeleri Musa Demirel ve Mehmet Mercan'ın yanı sıra İscehisar Kaymakamı Muhammet Öztabak, Belediye Başkanı Mustafa Çibik, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zekai İnan ve arkadaşları tarafından karşılandı.