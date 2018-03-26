Afrin casusu yakalandı!

Sabah'ta yer alan habere göre, diplomatik pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yapan A.Z.'nin görevinin, Zeytin Dalı Harekâtı hakkında bilgi toplamak ve Türkiye'nin DEAŞ'a destek verdiği yalanına uluslararası kamuoyunu inandırmak için asılsız bilgi ve sahte belge üretmek olduğu iddia edildi. A.Z.'nin, Hollanda İstanbul Konsolosluğu'nun imkânları ile Suriye konusunda 'muhalif' kesimlerce düzenlenen STK çalışmalarına katıldığı belirtildi. Etkinliklerde kendisini Hollanda Savunma Bakanlığı yetkilisi olarak tanıttığı öğrenilen casusun, Türkiye'nin, Suriye'de terörle mücadele operasyonları ve DEAŞ mensupları hakkında bilgi verebilecek kişileri keşfeden casuslarla günlük kiraladığı evlerde buluştuğu öne sürüldü.

HOLLANDA'DA ARADIĞI DESTEĞİ BULAMADI



Ajanlarına yüksek ücretler ödeyen A.Z., para transferlerinin dikkat çekmemesi için, Suriyeli muhaliflere yardım kuruluşu projesi kapsamında para dağıttı. Hollandalı casus, Türk istihbarat birimlerinin takibini engellemek için görüşmelere metro, belediye otobüsü ve vapur gibi toplu taşıma araçları ile gitti, buluşma noktasına yürürken 'karşı takip' yaptı. A.Z.'nin gizli görüşmelerinde cep telefonu ve ortam dinlemelerine karşı da yanında sinyal kesici jammer özellikli bir cihaz taşıdığı belirlendi. Kendisine bilgi akışı sağlayan ajanları ile belirli aralıklarla bir araya gelen A.Z., günlük oluşturduğu sahte e-posta hesapları üzerinden 'dead-drop' ile bilgi transferi gerçekleştirdi. Türk istihbaratı, diplomatik dokunulmazlık zırhına sahip casus A.Z.'nin tüm casusluk çalışmalarını belgeledi. A.Z. hakkında diplomatik görev kapsamını aşan faaliyetlerde bulunmaktan işlem yapılacağı öğrenildi.

AJANLARIYLA GİZLİ TOPLANTILAR



Diplomat görünümlü Hollandalı casus A.Z.'nin devşirdiği yerel ajanlarla yaptığı gizli görüşmelerde; TSK'nın Afrin operasyonunu kaç ÖSO mensubu ile yürüttüğü, hangi silahların kullanıldığı, pilotların kişisel bilgileri, mühimmatların nerelerde üretildiği, yerli üretim İHA ve SİHA'ların yönetim merkezinin neresi olduğu, Suriye'de etkin olan aktörlerin kimler oldukları gibi bilgiler istediği belirlendi.