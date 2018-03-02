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Afrin'de art arda son dakika haberler: Raco'nun merkezine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 09:04 | Son Güncelleme

Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesine yönelik operasyonun sabah saatlerinden itibaren başladı. Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika habere göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köylerini teröristlerden temizleyerek Raco belde merkezinin girişine ulaştı.

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin art arda son dakika haberler geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köylerini terörden arındırarak, Racu beldesi merkezine dayandı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri ile Bilal köy tepesini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Böylece, Racu beldesinin merkezinin girişine ulaşılmış oldu.

1083 RAKIMLI TEPE DE ALINDI

İlerleme sırasında, dün TSK unsurlarının teröristlerle çatışmasında 8 askerin şehit düştüğü 1083 rakımlı tepe de ele geçirildi.

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İŞTE AFRİN'DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, milli ve yerli ATAK helikopterlerinin, Zeytin Dalı Harekatında kara birliklerine yoğun ateş desteği sağlamaya ve PKK/KCK/PYD-YPG ile DEAŞ'a mensup terör örgütü unsurlarının korkulu rüyası olmaya devam ettiği bildirildi.

Bilgilendirmede, Afrin'in batısında tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 9 teröristin ATAK helikopterleriyle yapılan atışlar sonucunda etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Afrin'de öldürülen terörist sayısı 2295'e yükseldi.

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SABAH SAATLERİNDE YENİ OPERASYON BAŞLADI

Sabah saatlerinde Raco bölgesine yönelik operasyon başladı. Sabah namazından sonra operasyon için harekete geçen ÖSO birliklerinin Raco çevresindeki 2 köyü aldığı belirtildi.

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RACO'YA SEVKIYAT YAPILIYOR

Afrin bölgesindeki operasyonları devam ederken, belirli noktalara askeri sevkıyat sürüyor. Çevre illerden gelen çok sayıda mayına dayanaklı kirpi tipi araç ve JÖH personeli Gülbaba Hudut Taburunda toplandı. Sabah saatlerinde ise Afrin kırsalında ve köylerde görev yapacak olan JÖH birliği Suriye’ye uğurlandı. Diğer yandan, ÖSO birliklerinin Afrin’in iç kesimlerine ilerleyişi sürerken, yer yer sıcak çatışmaların da yaşandığı öğrenildi.

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AFRİN'DE 120 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 91'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 120 noktayı ele geçirdi.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri, Şeyh Mehmetli köyü, Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy ve 1083 rakımlı tepe, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
askerlerimizi allah korusun mübarek cuma günü hatırına...
Zeytin dalı harekatı sebeyli yaralanan şehitlik mertebesine erişen ve halen operasyonu sürdüren askerlerimizin Allah yar ve yardimcilari olsun. şehitlerimizin şehadetlerini kabul eylesin yaralılara El Şafi ismi hürmetine acil şifalar nasip eylesin. Cuma'mız mübarek olsun.
baskalarinin topraklarini isgale giden ve onlari ölduren kişiler şehit olmaz. kendi topraklarini koruyan insanlarini koruyan kisiler şehit olur. bunu o akliniza sokun.
utanmadan olumsuzu işaretleyen haindir
Allah askerimize polisimize zeval vermesin Allah bizlere başka acı yaşatmasın
Allah’ına kadar vurun hain soysuzlara TSK Türk milleti seninle siyasi asla
Maşallah Maşallah
Abdülkadir sevi ne demişti afrin operasyonuyla akp nin oyu yüzde 13 arttı demişti şimdi daha iyi anlıyorum ne kadar şehit o kadar oy
yazıktır bu çocuklara Allah gerçekten vatan millet için oralarda olanlardan razı olsun ama sırf ideolojisi uzun yada akp diye gidiyorsa Allah hakettiğini versin
mehmetçiğime yardım et ya rab sırtını yere değdirme
bu sabaha kadar ne yapıyorlardı bu sabah operasyon başladı hani heryeri almışlardı
neye yararki giden gitti
CENABI ALLAH ŞEHİTLERİMİZE RAHMET EYLESİN..
yaw bu yorum yapanlar arkadaşlar bir kişinin egosu ve gelecekte kendisini ve çocukllarını güvence alma savaşlarıdır.analar o kınalı kuzuları büyütmek için uykusunda kalktı emzirdi,günlerce boklarını temizledi,anne babadediklerinde mutluluktan uçtular.....ve saray yüzünden şimdi yoklar ,emekler umutlar yok oldu el vicdan bu her seferinde Kandırıldım diyen adam için ne kadar insan ölecek ? bu adamı allah-peygamber yaptılar .adam mı anlatamıyor her seferinde Kandırıldım siz mi anlamıyorsun ve hala yetmez biraz daha diyorsunuz
artık bitsin
Savaş her dönemde her şekliyle anlamsızdır. Ülke içindeki TERÖRİSTLERİ mecliste besle. Alenen terörist cenazelerine katılıp gövde gösterisi yap. Yine aynı şekilde onları ihya et. Sonra başka topraklarda terörist avına çık. Savaşmak için sebep lazım. Enayilik bunlardan biri değil. Müslüman bir kimliğin sahibi olan ülkemiz ŞEHİT mertebesinin verdiği manevi doygunlukla durduruluyor olabilir. Ama o evlatlar bizim gençlerimiz , oğullarımız, babalarımız, kardeşlerimiz . Kimse bu şekilde elimizden almamalı onları.
Ailelerine allahtan sabır diliyorum.
fıratın dogusuyla ilgili gizli bir ajadnamı var batısındaki tererüst neden dogusunda tererüst degil askerler şehit oluyor fıratın dogusunu neden hala vurmuyor tsk dün ypg 3500 yeni militanı ypg ye katıldıgını videoy yayınladı neden vurulmuyor
İfşa edip durmayın opersyonun adımlarını. Teröristler hazırlıklarını yapıp vuruyor askerimizi. Onca gencimiz katledildi yazık günah yaaa. Savaş uçaklarımız ne güne duruyor da askerimizi hala oraya gönderiyorsunuz. Suriyelileri besleyelim yan gel yatsınlar burada bizim çocuklarımız temizlesin ülkelerini terörden niye?
videoda neredeyse binden fazla ateş ediliyor, sadece 9 terörist öldürülmüş.
@bjk1903besitas Bilmediğin işlere yorum yapma ,her atış öldürmek için değildir karadaki kuvvetlere ilerleme imkanı için yaralı varsa ulaşmak için,caydırmak için,psikolojik üstünlük için,......Teröristlerin ölenleride toprak üstünde olanlar bir o kadarda toprak altında var .Harekat bitince sen sayarsın Türk milletide kesin rakamı öğrenmiş olur!!!
pkk ile savaşıyoruz fıratın dogusundakiler fıratın batısına yardıma geldigini amerikalı sözcü basın konuşmasında açıkladı tsk neden hala fıratın dogusunu vurmuyor kimsede sormuyor neden pkk fıratın batısında vurulmuyor afrinde türk askerini şehit eden pkk fıratın dogusunda karargahlarda keyif yapıyor
@maxpyn_2016 ÖNCE SEN ASKERLİK YAPTINMI ONU SÖYLE
ger cuma olduğu gibi bu cuma da dualarımız sizinle
Allah yardımcınız olsun çocuğunuza eşinize ananıza babanıza bağışlasın
rabbim korusun sizleri şu mübarek cuma günü hurmetine
Ne yaparsak yapalım Suriye'deki teröristler bitmez. Onun için sınırlarımızı ateş menzili dışında tutmak yeterli diye düşünüyorum. Buna göre diplomasi ve strateji geliştirmemiz gerekiyor. Bundan sonra da Suriye'ye barışın gelmesi zor. Suriye'deki bütün devletler çekilse bile bir iç hesaplaşmanın olacağı bir gerçek. Barışın gelebilmesi için Suriye rejiminin barışçıl bir politika izlemesi gerekir. ''Suriye rejimine göre'' ÖSO'nun Fetö'den farkı yok. Suriye artık çok uzun yıllar kaos içinde kalmaya mahkum.
ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN DÜŞMANLARIMIZA KALKAN OLSUN MÜSLÜMAN TÜRK ULUSU VE ASKERİNİN CUMASI MUBAREK OLSUN ALLAH HER DAİM YANINIZDA OLSUN DÜŞMANLARIMIZI BERTARAF EDERKEN BURNUNUZ DAHİ KANAMASIN AMİN.
DEMEKKİ TÜNELLERİN İÇİ YETERLİ ŞEKİLDE BOMBA GÖRMEMİŞ.ONLARI O DELİKLERDEN ÇIKAMAZ HALE GETİRMELİ. DELİKLERİN İÇİ GÜVEN SİZ GALE GELMELİKİ FARE DIŞARI ÇIKSIN.
savunma bakanı canını 40 şehidimiz var demiş doğrumu
@doblo78 sanada, 2018 mod. çakma doblo diyorlar doğru galiba.
yansın afrin yok olsun bitsin hangi bir köyı hangi topragı bizim askerlerden kıymetli.bütün afrini verseler bir tanecik mehmetciklerimize degismeyiz.ALLAH yar ve yardımcınız olsun.
BİK BOKTAN ALADIĞIN YOK SADECE YAZIYON
bu öldürülen terörist sayılarıda hiç inandırıcı gelmiyo ulan hangi ara o cesetleri buldunda saydın hepsi menemen testisi gibi sıralımıydıda bukadar cabuk bilgi geldi sırf bizler motive olalım diye bol keseden salıyo gibisiniz İNŞALLAH DOGRUDUR
namazdan sonra neden vuruyorsunuzki dinsizlere namazla beraber vurunki ALLAH kuvvet güç versin..teröröstler zaten dinsiz imansızdır onun için namaz sonunu beklemeye gerek yok..
ALLAH SİZİNLE OLSUN CANLARIMIZ
ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR ,HERKES BİRŞEYLER KONUŞUYOR O EVLATLARIMIZIN GÜNAHI NEYDİ BAŞTA OLUCAK KİŞİ KENDİ OĞLUNU NE DİYE GÖNDERMİYOR ANCAK YURT DIŞINDA SAKLAMASINI BİLSİN ..SURİYELİLERE SAHİP ÇIKSIN KENDİ ÜLKESİNDEKİLERİ DIŞLASIN BU NEDİR ..
Ya arkadaş girin artık şu sogdugumun afrinine. Hala kıyısında kenarında kırıntılarla uğraşıyorsunuz. Youtube efrin yazın görün sivil dediğiniz herkes terörist. Hala ne bekliyorsunuz vurun taş üstünde taş bırakmayın. Benim bir şehidime 10.000 pyd'li feda olsun. Rusya,Abd suriye hükümeti asıl sivil katledenler. Hiç birinin bize tek kelime etmeye hakkı yok.Ederlersede çokta tınn.
Kendi sınırlarımız içindeki Sur'u 3 ayda 71 şehit vererek temizleyebildik. Şimdi şehir savaşı başlayınca şehit sayımız allah korusun ama çok artacaktır. Siyasilerin zafer nutukları atmaları için bu işe devam edileceğine bu teröristlerin Afrini terk etmesi için belli bir süre verilse ve kuyruklarını kıstırıp gitmeleri zevkle seyredilse daha iyi değil mi? Can veren şehitlerimiz, ailelerini acılara gark ederek gideceğine yaşayarak vatan ve milletine daha yararlı olsalar bundan kim rahatsız olabilir? Ha diyelim ki teröristler çekilmedi. Tüm gücümüzle yüklenelim, tüm dünyanın gözünde haklı olalım.
şimdi bu haberi okuyan teröristler nerede ne yaptığımız ve yapacağımızı çok iyi öğrenmişlerdir
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