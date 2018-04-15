Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!

Afrin ilçe merkezinin 18 Mart'ta kontrol altına alınmasının ardından, ilçede sürdürülen arama tarama faaliyetlerinde ÖSO güçleri kırsal bölgede bir yer altı karargahı tespit etti. AA'nın görüntülediği ve inşası bitme aşamasındaki yer altı karargahı, Afrin'i çevreleyen dağlarda bir ormanlık alanda yer alıyor.

Yerin 10 metre derinliğindeki karargahın üzeri, çam ormanıyla kaplı. Yer altı karargahı, ormanın içinde ağaçlar nedeniyle insansız hava araçlarının güçlükle tespit edebileceği giriş çıkışlara sahip.

Zeminden ana girişe inen 8 metre genişlikteki yol, yer altına girdikten sonra yaklaşık 100 metre uzunluğundaki bir tünelle devam ediyor. Tünelin sonunda dairesel biçimde inşa edilmiş bir lobi çıkıyor.

BİN TERÖRİSTİ AYNI ANDA BARINDIRABİLECEK BÜYÜKLÜKTE



Lobiden de farklı yönlere devam eden 4 metre genişlik ve 5 metre yükseklikte 3 büyük koridor daha bulunuyor. Her bir koridorların uzunluğu 100-120 metre arasında değişiyor. Koridorların sonunda konferans salonları, onlarca oda, banyo, tuvalet ve acil çıkış noktaları gibi, toplamda yaklaşık bin teröristi aynı anda barındıracak büyüklükte alan dikkati çekiyor.