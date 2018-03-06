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Afrin'de 'Burayı vurun, gerekirse şehit olalım' diyen komutanın kimliği ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 17:53 | Son Güncelleme

TSK'nın Suriye'nin Afrin kırsalında terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde 8 Mehmetçik şehit olmuş, bir komutanın çatışma sırasında 'Jetler vursun, gerekirse biz de şehit olalım' dediği ortaya çıkmıştı. Afrin Harekatı'nda sembol olabilecek bu sözü söyleyen komutanın Konya şehidi Uzman Çavuş Abdullah Taha Koç olduğu ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Jandarma Komando Astsubay Üstçavuş Uğur Günaydın, silah arkadaşlarıyla yeniden mücadele vermek için sabırsızlanıyor.

Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik harekat sırasında 8 askerin şehit edildiği Raco beldesindeki Keltepe'de çıkan çatışmada yaralanan Günaydın, Hatay Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından, Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyündeki baba ocağına geldi.

Afrin gazisini, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Hüsnü Yağız, İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ziyaret etti.

AA'nın haberine göre; Günaydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlık durumunun iyi olduğunu ve çok sayıda kişinin kendisine geçmiş olsun temennisinde bulunduğunu ifade etti.

O TELSİZ KONUŞMASINI ANLATTI

Çatışmada şehit düşen Abdullah Taha Koç'un duygu yüklü telsiz konuşmalarını anlatan Günaydın, şunları kaydetti:

"Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, telsizden bilgi veriyordu. Telsiz de bendeydi, her şeyi duydum. 'Komutanım jetlerimiz tepenin yamacını vursun, biz zaten emniyetimizi aldık. Gerekirse biz burada şehit olalım, bu hainler de burada gebersin.' dedi. Böyle deyince yani çok duygulandık ve daha da çok hırs geldi. Tank, obüs ve jetlerimiz aynı zamanda atış yapıyordu."

SDAADA

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Anahtar Kelimeler:
Afrin şehit komutan telsiz konuşması

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Admin yorumum size ricamdır Astsubay çavuş uzman çavuş degil sizden ricam şehitlerle ilgili haberlerde biraz daha DİKKAT . çok rica ediyorum
gercekten fuzulisin.Sehitlik rütbesi almis adam icin asb yazsa ne olur sb yazsa ne olur uzm.cvs yazsa ne olur.
Bu Millet'in duygularıyla daha ne kadar oynayacaksınız. Bazen düşünüyorum.. Gerçekten bunların gördüğü gibi bu denli safmıyız... NE ZAMAN BİR ŞEHİT OLSA... BİR KAHRAMANLIK HİKAYESİ UYDURUYORSUNUZ... Gariban köylü çocuğu yokluktan gitmiş Uzman Çavuş Olmuş ŞEHADET'e nail olmuş.. "Komutan" güzellemesi ile yine Tribünlere oynuyorsunuz. Adam ŞEHİT olmuş evladının Cenazesini omuzluyor. Kahramanlık Methiyeleri diziyorsunuz. Ama; Aynı Adama terörist damgası vurup işten atıyorsunuz. KİMSENİN GIKI ÇIKMIYOR.. EVET YEMİN EDERİM BİZ SAF DEĞİL, DÜPEDÜZ SALAĞIZ...
Herkez can derdinde bu 42fuzuli rütbe derdinde Rahat ol kardeş mussa taşına konunca er kişi niyetine deniyor hepimiz eriz yani
Allah Gani Gani rahmet eylesin, nur içinde yatsın...
aynı haber içinde 30 farklı hitap kullanıyorsunuz yazdıklarınızı bi okuyun ya
KARDEŞ SENİN RÜTBE DERDİN DE Bİ FIKRAYA DÖNMÜŞ BİLİRMİSİN BİLMEM ANLATAYIM ALBAYIN BİRİ ÖLMÜŞ HOCA CENAZE NAMAZI KILDIRIRKEN DEMİŞKİ ER KİŞİ NİYETİNE KARISI ORDAN BAĞIRMIŞ BENİM KOCAM ALBAYDI ALBAYDI DİYE SENİN KİDE ONA BENZEDİ HEPİMİZ ERİZ RAHAT OL HERKEZ DİKEN ÜSTÜNDE BIRAK ŞU RÜTBE İŞİNİ
TÜM ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ MEKANLARI CENNET OLSUN
astsubay uğur palancı dır..kendisi izmir gaziemirli dır...bu cümleyi söyleme yetkisi ondadır..
Yüce Allahım şehitlerimizin mekanını cennet eylesin... allahım ailelerine ve yakınlarına vede milletimize sabır versin... allahım askerlerimiz sana emanet olsun...
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