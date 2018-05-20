Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatında bir süre önce Racoda terör PKK/YPG mevzisinde silahıyla birlikte yakalanarak Türkiyeye getirilen terörist Leyla Y., sorgusunda, örgüt içerisindeyken yaşadıklarını anlattı.

"UYUŞTURUCU VE CESARET HAPLARI DAĞITTILAR"

Ailesiyle birlikte yaşarken silah zoruyla örgüt saflarına katıldığını ifade eden Leyla Y., "Bir kampa götürdüler, burada 45 gün ideolojik ve silah eğitimi aldık. Eğitimimizin ikinci haftasından itibaren sorumlu sözde komutanlar hepimize uyuşturucu ve cesaret hapları dağıttı. Bu haplarla kendimizi daha güçlü hissedeceğimizi söylediler. Haplardan içmeye başladık. 'Bu kafayla herşeyi yapabilirsiniz' diye bizi ikna ediyorlardı. Hapı içtiğimizde korkumuz kalmıyordu, kampa katılan herkes bu haplardan alıyordu. Kampta silah eğitimin yanı sıra kendimizi nasıl patlatacağımız da öğretiliyordu, ölüme hazırlıyorlardı. Eğitimimi tamamladıktan sonra kontrol noktalarında nöbet hizmetlerine başladım. Sivil insanların aramasını yapıyorduk. Haklarında şikayet varsa yakalıyorduk, çoğu kez kadrolu görevliler bunlara işkence yapıyorlardı" dedi.