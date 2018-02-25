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Afrin'de ele geçirilen terör kampında dikkat çeken detay

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 12:19 | Son Güncelleme

ÖSO, Afrin'in Ömeranlı köyü yakınlarında teröristlere ait kampa girdi. Kampın ele geçirilme anına ait sıcak görüntüler, AA kamerasına yansıdı.

Afrin'de ele geçirilen terör kampında dikkat çeken detay

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'ya ait bir kampı ele geçirdi.

Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinin kuzeydoğusunda bulunan Şeran beldesine bağlı Ömeranlı köyü yakınlarında ÖSO ve YPG/PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

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ÖSO güçleri ve terör örgütü mensupları arasındaki sıcak çatışma anlarını AA kameraları görüntüledi.

Çatışmaların ardından ÖSO birlikleri ele geçirdiği ve teröristlerin silahlı eğitim kampı olarak kullandığı alana girdi.

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Çatışmada, kamptaki teröristler etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜT ELEBAŞINI KAYAYA RESMETMİŞLER

Kamp alanında, teröristlerin, üzerine örgüt elebaşı "Apo" adını yazdıkları bir kayanın üst kısmını insan başı şeklinde yontmaya çalışarak, elebaşının yüzünü kabartma halinde resmettikleri dikkati çekti.

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ÖSO güçleri, kampın ele geçirilmesinin ardından kayada yüzün resmedildiği bölümü tahrip ederken, barınaklarda örgüte ait çok sayıda flama ve doküman buldu.

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Afrin ÖSO Ömeranlı köyü

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Üstüne apo yazdıkları kaya,apo'nun bire bir kopyası.))
O kaya mallığın tescilli belgesi..
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