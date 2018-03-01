Afrin'de hafta sonu kritik operasyon başlatılıyor!

Zeytin Dalı Harekâtı’nda bin 600 kilometrekarelik alanın 422 kilometrekaresinde operasyonlarını tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Afrin kırsal kesiminin yüzde 25’ini kontrol altına aldı. Afrin kent merkezine yönelik operasyon öncesinde 2 kritik nokta olan Raco ve Cinderes merkezlerinin alınması için de tüm harekât planları güncellendi.

Kontrol altına alınan 4 noktada lojistik geçişler için üslerini kuran TSK, kırsalda örgütün hareket kapasitesini en aza indirdi. Raco ve Cinderes operasyonlarına katılmak üzere Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât’ın da (PÖH) olduğu birlikler 4 üs bölgesine taşındı. Her iki yerleşim merkezine hafta sonunda eşzamanlı başlatılması planlanan harekat ile sahadaki ilk ciddi meskûn mahal operasyonuna da start verilmiş olacak.

OPERASYON YAKLAŞIK 1 HAFTA SÜRECEK



Habertürk'te yer alan habere göre, JÖH, PÖH, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve komandolar, ilk kez yurtdışında gerçekleştirilen ortak bir operasyonda birlikte hareket edecek. Güvenlik birimlerinin eşgüdümlü çalışması için kullanılacak tüm silahlar ve cihazlarla ilgili teknik ayrıntılar da tamamlandı.