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Afrin'de hafta sonu kritik operasyon başlatılıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 07:24 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekâtı’nda Afrin merkezini çevreleyen hilali tamamlayan TSK ve ÖSO, Raco ve Cinderes merkezine yönelik operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Harekâttaki bu ilk meskûn mahal operasyonunun hafta sonu başlaması ve yaklaşık 1 hafta sürmesi planlanıyor

Zeytin Dalı Harekâtı’nda bin 600 kilometrekarelik alanın 422 kilometrekaresinde operasyonlarını tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Afrin kırsal kesiminin yüzde 25’ini kontrol altına aldı. Afrin kent merkezine yönelik operasyon öncesinde 2 kritik nokta olan Raco ve Cinderes merkezlerinin alınması için de tüm harekât planları güncellendi.

Kontrol altına alınan 4 noktada lojistik geçişler için üslerini kuran TSK, kırsalda örgütün hareket kapasitesini en aza indirdi. Raco ve Cinderes operasyonlarına katılmak üzere Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât’ın da (PÖH) olduğu birlikler 4 üs bölgesine taşındı. Her iki yerleşim merkezine hafta sonunda eşzamanlı başlatılması planlanan harekat ile sahadaki ilk ciddi meskûn mahal operasyonuna da start verilmiş olacak.

OPERASYON YAKLAŞIK 1 HAFTA SÜRECEK

Habertürk'te yer alan habere göre, JÖH, PÖH, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve komandolar, ilk kez yurtdışında gerçekleştirilen ortak bir operasyonda birlikte hareket edecek. Güvenlik birimlerinin eşgüdümlü çalışması için kullanılacak tüm silahlar ve cihazlarla ilgili teknik ayrıntılar da tamamlandı.

Güvenlik kaynaklarına göre, terör örgütü Raco ve Cinderes merkezinde güvenlik birimlerini oyalamaya yönelik taktikler izleyecek. Buna karşılık her iki kentte yaşayan sivillerin yüzde 80’inin bölgeyi terk ettikleri, dolayısıyla harekât kapasitesi düşürülmeden operasyonun sürdürülebileceği belirtiliyor. Raco bölgesini 2’ye, Cinderes bölgesini ise 4 küçük sektöre ayıran güvenlik birimleri, asıl hedef olan Afrin merkezden önce operasyonel unsurları en az seviyede yorarak harekâtı tamamlamayı planlıyor. Cinderes ve Raco kent merkezine yönelik operasyonun yaklaşık 1 hafta sürmesi bekleniyor.

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HTŞ İLE ÇATIŞMA YAŞANDI

Cinderes için bazı ÖSO birliklerinin İdlib’in kuzeyindeki Afrin sınır hattından geçiş yapması ve operasyonun daha önce başlaması planlanıyordu ancak Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) sıkıntısı yaşandı. Çatışmalar sonrasında HTŞ’nin bölgeden çekildiği ve ÖSO birliklerinin Cinderes operasyonuna destek vermek üzere bölgede konuşlandığı öğrenildi.

IRAK’LA ‘500 ÇOCUK’ DİPLOMASİSİ

Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik mücedelede büyük ölçüde sona gelinirken, Bağdat mahkemesi geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldukları ve Irak’a giden teröristlerle birlikte bu ülkeye geçtikleri iddia edilen 10 kadın için müebbet hapis, 15 kadın için de terör örgütü üyeliğinden idam kararı verdi. 300’ü Türk vatandaşı toplam 509 kadının yargılanması sürecek. 300 kadınla birlikte yakalanan 500’den fazla çocuğun akıbeti ise belirsiz. Türkiye’den bir heyetin kısa süre içinde Iraklı makamlarla konuyu görüşmek üzere Bağdat’a gideceği öğrenildi.

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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı TSK raco cinderes PYD

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ilk girdiğinizde de bir hafta sörecekti karnımız tok miletti avutmaktan başka derdiniz yok 40 yıl avutmakla uğaraşiyorsunuz
@ali_kacmaz_1999 Ahh benim akıllı kardeşim dünyaya mesaj veriliyor abd ne demişti süreli olmalı sınırlı olmalı vs vs turkıye dıyorkı ıstedıgım kadar ıstedıgımı yere kadar yaparım bunu bıle algılayamıyorsunuz.
@ali_kacmaz_1999 SEN MİLLET ADINA KONUŞMA KÜÇÜCÜK BEYNİNLE... SINIR ÖTESİ OPERASYON... GEÇ OLSUN AMA ASKERİMİZİN AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN..
3 gündü 40 gündü oldu..1 hafta planlandıysa 70 günü geçer
hala koylerde yiz. ikiyüzlü ücyuzbin köyü bulunan afrinn bin koyu ele geçirildi demişti reis
ilk size mi söylediler..ne güzel önemli operasyonları sizle paylaşıyorlar.artık gizli saklı kalmayacak..
kimse 3 gün demedi uydurmayın en az 6 ay dendi akraba ziyaretimi bu 3 gün
şu kafar denmişte bukadar denmişte, zaten içimizdeli hainler olmasa bu memlekete hiç bir şey olmaz. siz canınızı sıkın, bizim için farketmez bir hafta 6 ay, ama sizin içinizin yandığı belli, Allah vatanımızı askerimizi korusun.
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