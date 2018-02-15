HABER

Afrin'de hareketli saatler... Sınırda bombardıman başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 13:48 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, topçu birliklerince ateş altına alındı.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınıra yakın bölgelerindeki birlikler, Afrin'in batı kırsalında yer alan teröristlere ait mevzilere top atışı yaptı. Bölgeden zaman zaman dumanlar yükseldi. Sınır birliklerine tank, zırhlı personel taşıyıcı ve hafif zırhlı araç sevkiyatı da devam etti.

TSK1

TSK VE ÖSO'NUN YENİ HEDEFİ: CİNDERES

TSK'dan yapılan son açıklamaya göre harekatta şu ana kadar 1528 terörist etkisiz hale getirildi. TSK ve ÖSO’nun kritik önemdeki Cinderes’in eteklerine ulaştığı, TSK'nın bölgeye daha önce Sur, Cizre ve Nusaybin'de hendek savaşına katılan çok sayıda tecrübeli asker sevk ettiği belirtildi. Afrin merkezini açacak kapının kilidi Cinderes’in, kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor. Kara birlikleri ilerlerken, bölge havadan anlık olarak izleniyor ve analizler sahaya aktarılıyor.

tsk2

TERÖRİSTLER YIĞINAK YAPIYOR

Bu bilgilere göre terör örgütü Cinderes’e yığınak ve tahkimat yapıyor. Afrin şehir merkezinden önce burada vurkaç ve sabotajlarla TSK ve ÖSO’ya kayıp verdirme ve engellemeyi hedeflediği belirtiliyor. Teröristlerin Cinderes’te meskûn mahal çatışmasına girmeyerek ağır kayıp vermekten kaçınacakları ifade ediliyor. Bu arada terör unsurlarından arındırılan bölgelerdeki mağara ve arazilerdeki tuzaklanmış patlayıcılar güvenlik güçlerince imha ediliyor. Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede, teröristlerin kaybettikleri mağara girişleri ve birçok noktada arazi yapısına uygun şekilde kamufle ettikleri patlayıcıyı tuzakladıklarını saptadı. Yapılan incelemelerin ardından tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcılar ise güvenlik güçlerince kontrollü şekilde imha ediliyor.

DURAKLI KÖYÜ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN TEMİZLENDİ

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Duraklı köyünü PYD/PKK'dan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 37'si köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 55 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

tsk3

TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN BÖLGELER

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye köyleri ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

1969341-640x320

Abdullah Ağar paylaştı: Afrin'de büyük tuzağa dikkat!Abdullah Ağar paylaştı: Afrin'de büyük tuzağa dikkat!
Afrin'de büyük taaruz için hazırlık yapılıyorAfrin'de büyük taaruz için hazırlık yapılıyor
Afrin'de sıcak gelişme... Bir köy daha alındıAfrin'de sıcak gelişme... Bir köy daha alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin TSK Zeytin Dalı Harekatı Afrin operasyonu

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

Son dakika! Eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

İlginizi Çekebilir

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Son dakika! Eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi

'Hayaletler Erdoğan'a suikaste gitti'

'Hayaletler Erdoğan'a suikaste gitti'

Okuyucu Yorumları 6 yorum
insanlarin yurtlarini işgal edip katletmek artik operasyon olarak algilaniyor, sözde müsülman lar
@gercek_2018 bu yapılan operasyon insanların yurtlarına dönmeleri için yapılıyor bu ülkede üç buçuk milyon yurdundan olmuş
@gercek_2018 kimi katlediyoruz. 1 tane öldürülen sivil göster. asıl sözde müslüman sensin. bebek katili pkk nın 90 larda öldürdüğü sivilleri bilmezsin tabi. şimdi pkk ile pyd bir mi de dersin sen ?
Allah polisimize askerimize muzaffer eylesin,Rabbim burunu kanamadan geri dönmelerine nasip etsin.
Silah gücü oldu ösoya kahramanlık
boş dağları vurmasınlarda yine yıllardır kuzey ırakta boş dağları bombaladı milleti kandırdılar ortadoğu bataklığına sen sürükledin bizi rte uğraştın orda ne çıkarın var yakında anlayacağız işidi kendi ellerinle besledin ypg yi de besledin şimdi düşman ilan edip askerimize kırdırıyosun ne çeviriyorsun kafandaki ne ben ordayım sonu iç savaş olmasın bizimde o bataklık gibi de
Diğer Haberler
Polis öldürülen çiftin 10 yaşındaki çocuğunu arıyor

Polis öldürülen çiftin 10 yaşındaki çocuğunu arıyor

AK Gençlik ile Ülkücü Gençlik buluştu

AK Gençlik ile Ülkücü Gençlik buluştu

Başkan Sekmen Doğu Ekspresi’nin yolcularına Erzurum’u tanıttı

Başkan Sekmen Doğu Ekspresi’nin yolcularına Erzurum’u tanıttı

Doğu Ekspresi’ne Erzurum’da renkli karşılama

Doğu Ekspresi’ne Erzurum’da renkli karşılama

Başkan Eşkinat DİSK Genel Başkanı Beko’yu ağırladı

Başkan Eşkinat DİSK Genel Başkanı Beko’yu ağırladı

SANKO Ortaokulu öğrencisi atıcılıkta il ikincisi oldu

SANKO Ortaokulu öğrencisi atıcılıkta il ikincisi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.