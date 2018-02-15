Afrin'de hareketli saatler... Sınırda bombardıman başladı

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.
Harekat kapsamında Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınıra yakın bölgelerindeki birlikler, Afrin'in batı kırsalında yer alan teröristlere ait mevzilere top atışı yaptı. Bölgeden zaman zaman dumanlar yükseldi. Sınır birliklerine tank, zırhlı personel taşıyıcı ve hafif zırhlı araç sevkiyatı da devam etti.
TSK VE ÖSO'NUN YENİ HEDEFİ: CİNDERES
TSK'dan yapılan son açıklamaya göre harekatta şu ana kadar 1528 terörist etkisiz hale getirildi. TSK ve ÖSO’nun kritik önemdeki Cinderes’in eteklerine ulaştığı, TSK'nın bölgeye daha önce Sur, Cizre ve Nusaybin'de hendek savaşına katılan çok sayıda tecrübeli asker sevk ettiği belirtildi. Afrin merkezini açacak kapının kilidi Cinderes’in, kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor. Kara birlikleri ilerlerken, bölge havadan anlık olarak izleniyor ve analizler sahaya aktarılıyor.
TERÖRİSTLER YIĞINAK YAPIYOR
Bu bilgilere göre terör örgütü Cinderes’e yığınak ve tahkimat yapıyor. Afrin şehir merkezinden önce burada vurkaç ve sabotajlarla TSK ve ÖSO’ya kayıp verdirme ve engellemeyi hedeflediği belirtiliyor. Teröristlerin Cinderes’te meskûn mahal çatışmasına girmeyerek ağır kayıp vermekten kaçınacakları ifade ediliyor. Bu arada terör unsurlarından arındırılan bölgelerdeki mağara ve arazilerdeki tuzaklanmış patlayıcılar güvenlik güçlerince imha ediliyor. Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede, teröristlerin kaybettikleri mağara girişleri ve birçok noktada arazi yapısına uygun şekilde kamufle ettikleri patlayıcıyı tuzakladıklarını saptadı. Yapılan incelemelerin ardından tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcılar ise güvenlik güçlerince kontrollü şekilde imha ediliyor.
DURAKLI KÖYÜ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN TEMİZLENDİ
Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Duraklı köyünü PYD/PKK'dan kurtardı.
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 37'si köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 55 noktayı örgütten kurtarmış oldu.
TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN BÖLGELER
Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:
"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye köyleri ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."
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