Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın 48. gününde gece boyunca terör örgütü PKK/PYD hedefleri ATAK helikopteri tarafından vuruldu. İki günlük kuşatmanın ardından başlatılan meskun mahal operasyonu kapsamında yaşanan şiddetle çatışmaların ardından bugün öğle saatlerinde Cinderes'e 3 koldan giren TSK ve ÖSO birlikleri büyük beldede kontrolü büyük oranda sağladı.

Cinderes’teki çatışma anında bir PKK/PYD’li keskin nişancının ÖSO birlikleri tarafından vurulma anı da kameralara yansıdı.