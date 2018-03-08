Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın 48. gününde gece boyunca terör örgütü PKK/PYD hedefleri ATAK helikopteri tarafından vuruldu. İki günlük kuşatmanın ardından başlatılan meskun mahal operasyonu kapsamında yaşanan şiddetle çatışmaların ardından bugün öğle saatlerinde Cinderes'e 3 koldan giren TSK ve ÖSO birlikleri büyük beldede kontrolü büyük oranda sağladı.
Cinderes’teki çatışma anında bir PKK/PYD’li keskin nişancının ÖSO birlikleri tarafından vurulma anı da kameralara yansıdı.
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