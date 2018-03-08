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Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 14:28 | Son Güncelleme

TSK ve ÖSO birlikleri Cinderes’te kontrolü sağladı. Cinderes’teki çatışma anında bir PKK/PYD’li keskin nişancının ÖSO birlikleri tarafından vurulma anı da kameralara yansıdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın 48. gününde gece boyunca terör örgütü PKK/PYD hedefleri ATAK helikopteri tarafından vuruldu. İki günlük kuşatmanın ardından başlatılan meskun mahal operasyonu kapsamında yaşanan şiddetle çatışmaların ardından bugün öğle saatlerinde Cinderes'e 3 koldan giren TSK ve ÖSO birlikleri büyük beldede kontrolü büyük oranda sağladı.

Cinderes’teki çatışma anında bir PKK/PYD’li keskin nişancının ÖSO birlikleri tarafından vurulma anı da kameralara yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
PKK TSK ÖSO cinderes PYD Afrin Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 56 yorum
Bu öso da vurup vurup allahuekber diye bağırıyor. Daişten farkı ne ki bunların? Yoksa bunlar onlar mı!
DEAŞ değil fakat bizim gibi MÜSLÜMAN elhamdulillahi
evet onlarda var.
@chiquita DEAŞ değil fakat bizim gibi MÜSLÜMAN elhamdulillahi...
hainleri vuruyor ne diye bağırsın sende daişe yardım edenlerden misin
ne diye bagirsin yuce isa mi desin
DEAŞ değil fakat bizim gibi MÜSLÜMAN elhamdulillahi,
DEAŞ değil fakat onlar da bizim gibi MÜSLÜMAN elhamdulillahi
böyle bir mantık var mı ya? namaz kılarken falan Allahuekber demeyelim o zaman biz de(!) daisten farkı onlar mazlum öldürüp Allahuekber diyor, bunlar zalim öldürüp Allahuekber diyor. Anladın mı şimdi farkı ne.
allahuekber demek ALLAH bir demek sen daha daeş le oso yu ayırt edememiş sin sana ne anlatsak boş
Senin kafan da vatana ihanet duygusu olduğu sürece herkesi bir görürsün.
Mehmetcikte Allahuekber deyip Vuruyor vıyaklama seside Sizden çıkıyor PKK dan farkınız ne?
Mehmetçik allahuekber diyip mi vuruyor???? yuh arkadaşım yuhhh..ne diyeyim artık size..bana 1 kisi göster allahuekber diyip vuran türk askeri haklısın diyeceğim..sende salla ortaya laf inansinlar mantığındasin
vatanımızı sen korumamıza yardım et ALLAHIM
Öso iyi eğitilmiş bu adamlar elbab a kadar işid ile savaşırken birşey demeyenler ypg pkk ile savaşınca deaşlı oldular. Bırakın bu işleri türkiye bundan böyle suriyede toprak bütünlüpü olmayacağından sınırlarını kendine tabi bir devletle korumak dır hedef bunada misakı milli denir...
chiquta! Mehmetcikte Allahuekber deyip Vuruyor Vıyaklama seside Sizden çıkıyor Sizin PKK dan farkınız ne?
Öso ya dil uzatmanın dili kesilmeli bence ( mecazi tabi gerçekten bıçakla değil tabi)
Çünkü ÖSO Gercek MÜSLÜMAN bizim gibi Allah yardımcıları olsun gerçek suriyeli vatanseverler
ÖSO GERÇEK SURİYELİ VATANSEVERLER ORDUSU
inancı müslüman olan şehadet şerbeti içmiş insanlar vatan için allahu ekber derler inancı olmayan putperest lerde anlamazlar
allahu ekber ne demek bilmeyen dinsizler anlamaz bazı şeyleri
Sen daişi ne biliyorsun müslüman olduğunu.bilip bilmeden yazıyorsun.biraz susun ve izleyin Allah yardımcıları olsun.ordumuzun.
Allah (c.c.) ordumuzu milletimizi daim muzaffer eylesin. O hain köpeklere de fırsat vermesin.
ne diyecekti tanrı bizi kutsasınmı?
ALLAHU EKBER cümlesinden rahatsız olan Müslüman ülkede yaşamaz
3000 küsürleş topla topla bitmez en iyisi domuz sürülerini yedirmek
hangisi terörist olduğunu nerden bilecez..? yoksa A HABER DENMİ öğrenecez kimin terörist olduğunu.
ALLAH ordumuzu ve öso ' ları korusun
Neyi vurmuş ki? Okla gösterilen terörist önde bunun salladığı roket 100 metre uzağa düşüyor. Bağırınca vurdu mu oluyor? Yalancı kahraman yaratmaya çalışmayın. Mehmetçiğin vurduklarını gösterin
bıkmadım anlata anlata yine anlatayım itikad farkı var be kardeşim
ÖSO KAHRAMANCA MÜCADELE VERİYOR .
Ne diyecekti ya mal. Yüce İsa adına mı diye bağıracaktı.
Mecburduk de sesi Avrupa’dan yükseliyor Amerika’dan soysuz köpekler
öso'lar kendi içlerinde grupları var. Bizimkiler turkmen olan. Ayrıca Allahuekber güzel bişey :)
helal olsun tetiğe basan ellerine sağlık :):
Geri zekalı her Allah u Ekber diyen ışidlimi oluyor
bizim askerlermz de bütün savaşlarda ALLAHU EKBER diye savaşır neden gocunuyosunuz la bu kadar yaradana düşman olmayın
helal olsunnn
İSMİ ÜSTÜNDE ÖSO KENDİ ÜLKEREİNİ VEDE ESADA LA SAVAŞMIYOR
suriyeden sonra teröristlere silah veren abdyi vurmalı asıl terör başı orası.
daha fazla aci cekmez insallah yuce türk milleti operasyon kayıpsız başarılı şekilde devam eder inşallah vurun aslanlar
YA ALLAH
OEK BİŞEY GÖRÜNMÜYOR:??
haber başlıklarına bakıyorumda yok savunma hattı çöktü,yok şöyle oldu.arkadaş ordumuz siviller olmasın 3 saate 2 ayda girilen yerleri bitirirdi.zaten pkk lılar tabana kuvvet kaçarlar.onları pohpohlayan abd liler var.onlarıda yeniyoruz
aslanlar call of duty gibi mübarek
Kim diyor keskin nişancı diye ? Vuran kim , vurulan kim ? Nereden bileceğiz ?
biz niye görmüyoz tam belli değilki
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