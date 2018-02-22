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Afrin'de neler oluyor? TSK açıkladı: Teröristlere darbe vuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 09:56 | Son Güncelleme

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin TSK'dan açıklama geldi. Son dakika habere göre, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829 oldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829 oldu.

AA

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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı TSK Son dakika

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