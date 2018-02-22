Afrin'de neler oluyor? TSK açıkladı: Teröristlere darbe vuruluyor

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.
Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829 oldu.
AA
AK Partili Belediye Başkanına bıçaklı saldırı!
İstanbul hava durumuna ilişkin Meteoroloji'den uyarı! Haritada görüntülendi, yaklaşıyor
Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı
İş adamını baştan çıkarıp videoya aldı
Mavi Balina oyunu yine can aldı!
İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer
Spor yaparken canından oluyordu!
İttifak düzenlemesine CHP'den ilk tepki
WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor
Bu köprüden geçmek cesaret ister
Ülkeler hakkında şaşırtan cinsel bilgiler
Talihsiz kadın evden dışarı çıkamıyor! 'Hep o soruyu soruyorlar. Bana deney yapılsın'
Okuyucu Yorumları 0 yorum