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Afrin'de neler oluyor? TSK yeni gelişmeyi duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 09:46 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2083 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Afrin'de neler oluyor? TSK yeni gelişmeyi duyurdu

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2083 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı TSK PYD PKK

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