Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

TSK ve ÖSO birliklerinde Suriye'de devam eden ve bugün 55. gününde ola Zeytin Dalı harekâtında ilk günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 524 olduğu açıklandı. Güvenlik uzmanları, herkesin merak ettiği ‘Bu rakamlar nasıl hesaplanıyor' sorusunun cevabını açıkladı.

Suriye'nin kuzeyinde devam eden ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerince icra edilen Zeytin Dalı harekâtı kapsamında birliklerin ilerleyişi devam ediyor. Afrin merkezine oldukça kısa bir mesafede olan Mehmetçik, sahada kullandığı kara ve hava unsurları ile çok sayıda teröristi de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın Zeytin Dalı harekâtındaki kaybının ‘bilinenden çok daha fazla' olduğuna işaret ederek, bu sayıların nasıl hesaplandığına dair önemli bilgiler paylaştı.

'ÇOK GELİŞMİŞ GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ VAR'



Önce ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlara değinen Ağar, "SİHA'ların, taarruz helikopterlerinin ve üst hava akınlarını gerçekleştiren uçaklarımızın atış öncesi, atış anı ve atış sonrası hedeflerdeki hareketliliği ve ortaya çıkan etkiyi kayıt altına alan çok gelişmiş görüntüleme sistemleri var. Bununla birlikte tanklarımızın da gerek termal gerekse diğer mercek sistemleriyle hedefi atış ve sonrasında gözetleme kabiliyetleri var. Yani bütün bu ateş destek vasıtalarımız atışın hedefteki tesirini görebiliyor, kayıt altına alabiliyor ve raporlandırmaya zemin hazırlayabiliyor" bilgisini paylaştı.