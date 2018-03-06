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Afrin'de önemli gelişme! Şeran belde merkezi terörden temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 13:53 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2872 terörist etkisiz hale getirildi, Afrin'in Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köyleri kurtarılarak Şeran belde merkezi teröristlerden temizlendi.

Afrin'de önemli gelişme! Şeran belde merkezi terörden temizlendi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Şeran belde merkezi teröristlerden kurtarıldı

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerini terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

Böylece Şeran belde merkezi de terörden arındırılmış oldu.

Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.

147 bölge kontrol altında

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 117'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 147 bölgeyi kontrol altına aldı. (AA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Geri çıkamıyorsunuz diye bile bile ölüme gitmek zorunda değilsiniz geri adım atmak ayıp değildir erdemliktir
herseyin hayırlısı neyse o olsun
Allah askerimizin yardımcısı olsun.Zafer yakındır İnşallah.Zalimlere ve kafirlere ölüm haktır...
Rabbim Türk askerini,polisinin ellerine kollarına sağlık,o vatan hainlerinin kökü kazınana kadar operasyonunuza Allah yardımcı olsun.
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