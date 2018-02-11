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Afrin'de Özel Kuvvetler'den geniş çaplı operasyon! Teröristler kıstırıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 15:06 | Son Güncelleme

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda Özel Kuvvetler sabah saatlerinde iki bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Bölgede 380 kişilik terörist grup kıstırıldığı ve teröristlere takviye yollarının da kapatıldığı iddia ediliyor. Öte yandan bugün devam eden operasyonlarda Hacı İskender ve Serincek köyleri de teröristlerden temizlendi.

Afrin'de Özel Kuvvetler'den geniş çaplı operasyon! Teröristler kıstırıldı

Afrin'de Özel Kuvvetler sabah saatleri itibarıyla, dün askerlerimizin şehit olduğu bölgede çok geniş çaplı operasyon başlattı.

Habertürk'ten Çetiner Çetin’in aktardığına göre, 380 kişilik bir terörist grup yaklaşık 220 hanelik iki köyde sıkıştırmış durumda. Örgütün olası takviye yolları olan iki güzergah da kapatılmış durumda.

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İKİ KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN ALINDI!

Bu arada, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nın 23. gününde, Hacı İskender Köyü'nün ardından Afrin'in kuzeydoğusundaki Serincek köyü de PYD/PKK'dan alındığı duyuruldu.

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TSK'dan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, şu ana kadar etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 1266'ya yükseldiği belirtildi.

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TERÖR HEDEFLERİ HAVADAN VE KARADAN VURULUYOR

Harekat kapsamında terör unsurlarından arındırılması hedeflenen Afrin'in Cinderes, Bafelyun Tepesi, Şeyh Huruz Dağı, Kefer Cenne, Şeran ve Racu beldesi bölgeleri havadan ve karadan ateş altına alınmaya devam ediyor. TSK'ya sait savaş uçakları Afrin'deki terör hedeflerini havadan, sınır hattında konuşlu birlikler de obüs ve çok namlulu roketatarlar ile karadan terör mevzilerini baskı ateşi altına almayı sürdürüyor. TSK tarafından tam isabetle vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar, Kilis ve Hatay sınırından da görülüyor.

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SINIRA ASKERİ SEVKIYAT

Öte yandan sabah saatlerinde Zeytin Dalı Harekatı bölgesine askeri sevkiyat yapıldı. Doğu bölgesinden çıkan aralarında tank ve obüslerin bulunduğu konvoy, sınır hattına gönderildi. Güvenlik önlemleri arasında bölgeye sevk edilen obüs, tank ve zırhlı araçların Kilis ve Hatay sınırında konuşlandırılacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Özel Kuvvetler Afrin PKK terörist

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
HEPSİNİ İMHA EDİN YİĞİTLERİM. CANLI ALMAYIN. BİRDE ONLARI BESLEMEYELİM.
saydınızmı tam 380 mi,şu sayıları şöyle vermeyin reklam kokan hareket bunlar.olan Türk Askerine oluyor
haydi mehmedim hepsini etkisiz hale getir kasiz belasiz burnunuz kanamadan insallah Allah yardimciniz olsun hersey suriyeli kardeslerimiz icin ulkemizde bulunan 10 milyona yakin suriyeli kardeslerimizin biran once ulkelerini donmesi dilegimle
Allah güç kuvvet versin.yar ve yardımcımız olsun.
dualarımiz sizlere
BİR TANESİNİ BİLE SAĞ KOMAYIN ASLANLAR YİĞİTLER .GÖNDERİN ALAYINI CEHENNEME..
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