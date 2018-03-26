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Afrin'de patlama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 14:45 | Son Güncelleme

Afrin ilçe merkezinde, YPG/PKKlı teröristlerin kaçarken bomba tuzakladığı bir evde meydana gelen patlamada 6 kişilik aile enkaz altında kaldı.

Afrin'de patlama!

Afrin'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, 6 kişilik Afrinli bir aile, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin ilçe merkezini teröristlerden arındırmasının ardından çatışmalardan kaçtıkları evlerine döndü.

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Bir süre sonra YPG/PKK'lıların bomba tuzakladığı evde patlama meydana geldi. Aile, yıkılan evin enkazı altında kalırken, bir kadının cesedini çıkardı, kurtarılan bir çocuk ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerine intikal eden TSK ve ÖSO mensubu uzman ekipler, diğer aile üyelerine ulaşmaya çalışıyor.

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TSK ve ÖSO, 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezini ele geçirmişti ancak teröristlerce yerleştirilen mayınların temizlenmesi işlemi devam ediyor.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı YPG PKK TSK ÖSO

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
allah kahretsin sizi sivillerden ne istiyorsunuz
Tayip Erdoğanın maşallah dediği bir hafta yaşıyor,Afrinliler bundan sonra orda huzur beklmesin Tay,p erdoğan karıştı oraya artık iflah olmaz Afrin..
Avrupa gör bunları.
yaşasın tsk yaşasın suriye devletine bas kaldiran össo
hacı ilk once bi binaların içini dışını kolaçan edin sonra bölgenin yerlilerini oraya koyun
Yakalanmış YPG li teröristleri tek tek Afrin'deki bütün evlere sokun elleri bağlı, her tarafı gezdirin. Mayınlı alana eşek süren vicdansızlar vardı ya.. İşte onlar bunlardı. Eşeklik yapma sırası bunlarda da ... bunlar eşeğe kurban olsun.
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