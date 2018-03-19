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Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 10:25 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezindeki 4 katlı binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 sivil ile 4 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu yaşamını yitirdi, çok sayıda kişinin yaralı olduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, ÖSO mensupları, Ahmed Şahavi Mahallesi'ndeki 4 katlı binada arama yaptıkları sırada teröristlerce tuzaklanan bomba infilak etti. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Çevredeki çok sayıda bina ve araç da zarar gördü. Patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın meydana geldiği noktada 4 metre derinliğinde çukur oluştuğu ve birçok binanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

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Patlamada iki yeğenini kaybeden Nasır Fuad, olay yerine gelerek cenazelerinin yanında gözyaşı döktü ve terör örgütüne Kürtçe lanet etti. Fuad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam büyük bir patlama olduğunu ve bu sırada evlerinde bulunan iki yeğeninin hayatını kaybettiğini söyledi.

"CESETLERİ DAHİ ALAMIYORUZ"

Teröristlerin birçok evi bu şekilde tuzakladıklarına dikkati çeken Fuad, "Onlardan olmayan insanların evlerine bomba ve mayın döşemişler. Gittiler diye seviniyorduk ama giderken bizi rahat bırakmadılar. Yeğenlerimin ailesi çok kötü durumda, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Cesetleri dahi alamıyoruz." ifadelerini kullandı.

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ÖSO mensubu Fadıl Randav da arkadaşlarını şehit vermenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Kardeşlerimiz binalarda terörist olup olmadığına bakıyordu. İçeri girdiklerinde patlama olmuş. Cesetler hala içeride. Zaten oluşan çukuru görüyorsunuz. Teröristlerin tek amacı insanları öldürmek. Allah arkadaşlarımızın şehadetini kabul etsin." diye konuştu.

AA

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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı YPG PKK TSK ÖSO

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Bitmez o şerefsizler Rabbim kahraman askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah
Türk Askeri Sivil öldürüyor diyen yalanlar ile bir taraflarını yırtan Avrupa itlerinin gözüne sokun bu pkk/ypg teroristlerinin sivil öldürdükleri tuzaklari gözlerinin önüne serin diycemde nerde bizde böyle medya
siviller pyd li dır..biri patlaması lazım çünkü..uzaktan kumandalı olsa pyd afrini terk etti diyorlar görüş mesafesinde olmalı uzaktan kumandalı olsa..sensörlü olsa siviller varken patladı..siviller pyd li dır yani..o değilde afrin ı ÖSO nun korumasına verirsek..bu suriyenin toprak bütünlüğünü sağlamak olmaz ki..çünkü ÖSO Suriye rejim karşıtı..iki olasılık olacak ozman ya esad i devirip suriyenin hepsini ÖSO ya teslim etmek..yada afrini esad a vermek..başka türlü suriyenin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu söyleyemeyiz..
Fırat kalkanı'nda yaşadığımız kayıpları burada vermeyiz inşallah.
18 Mart Çanakkale zaferinde Afrin Zaferi ile hüzün ve mutluluk bir arada yaşadık. Gelelim asıl konuya Afrin kırsal bakımından girilmesi kolay Merkez bakımından asıl zor olan dönem başlamış bulunmakta Afrin Merkez demek meskun Mahal operasyonu demek ve dolayısıyla İnşallah Fırat
kaçıp gebermekten kurtulacağını sanan zavallı sürüngenler -hayvan olan sürüngenlerden özür dilerim kastım onlar değil-, mümbiçe mi kaçtınız bekleyin geleceğiz, kandile de artık girelim, bu iş tamamdır, yapılacak operasyona bakar, ne öyle 40 yıldır bekliyoruz, artık kandildeki teröristleri yok edelim! Türkiye Cumhuriyetine kurşun sıkmak neymiş alayına gösterelim
Kendi ülkesine silah çeken Öso mensupları öldüğünde şehit oluyorsa bişey söylemeyeyim
Ülkemizin karşı karşıya olduğu terör ayrılıkçı kürt terörüdür,laz-çerkez-abaza-azeri-boşnak-pomak,velhasıl içimizdeki 72 milletten sadece kürt olanların terörüdür,kürt halkları konsensüs halinde bir karar verecekler bu bölgede birlikte yaşamaya devam yada ayrılık, böyle bir konsensüs bugüne kadar mümkün olmadığına göre akıllarını başlarına alıp,Türkten-lazdan daha çok duyarlı olup devletine milletine dört elle sarılacak, aksi halde ölmeye devam edeceğiz.
mekanları cennet olsun .
hani sivil yoktu kalmamıştı?
Su testisi su yolunda kirilir . Suriye esadindir ve suriye ordusunun bu kendini bilmez öso teroristleride ne oluyor hepsinin canlari cehenneme Diyorsunuz ki esad halkina zulum ediyordu bugun cb. Erdogana kafa tutabilicek cesareti olan varmi dakkasinda mortingen ederler Esad Neyse Cb.Erdoganda Aynisidir .
Aman dikkat aslanlarım.
Allah askerimizin yar ve yardımcısı olsun.
yagmalamya girdikleri bina diye yaziyor bir cok kaynak tc askerinin adini da kirletiyor bu tavuk hirsizlari
kahpe heerzaman kahpedir...
Adamlar sizi bilerek afrine soktu her yere mayin duzene filan doseyip pusuya gectiler karsilarbda tanklarla toplarla jetlerle saldiran varken sizi bekleyecek halleri yoktu planlarini yaptilar simdi izleyecekler ALLAH mazlumu Korusun
yapanların soyları kurusun, ŞEHİTLERİMİZE ALLAHTAN RAHMET DİLERİM
yağmalama için bina ya girdikleri yazılıyor bir çok kaynakta tavuk hırsızları tc askerinin adini da kirletiyor bu isidliler
savaş yeni başlıyor.artık patlama haberlerinin arkası kesilmez.
aslanlarım aman dikkat
zaten belliydi bu şerefsiz ler burayı boşuna bırakım kaçmadılar o şehri yok edecekler şimdi korkarım askere zarar gelmesin orada kalanlar da bu işin içindeler çok dikkatli olmak gerekir
orayı bomba ile doldurdukları kesin.. biraz daha dikkat etmek lazım...
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