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Afrin'de patlama: Yaralı askerler var

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 18:09 | Son Güncelleme

Afrin'den patlama haberi geldi. Son dakika bilgisine göre Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin kırsalında henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada yaralıların olduğu bildirildi.

Afrin kırsalında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada aralarında Türk askerleri ve ÖSO mensupların da bulunduğu bazı kişiler yaralandı. Yaralılar, sınıra sevk edilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşınıp, acil serviste tedaviye alındı. (DHA)

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Afrin patlama Son dakika asker

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Yüce Rabbim askerimizi polisimizi korusun
Allah şifa versin. can kaybı yaşanmaz inşallah
allah korusun
Başımız ve havuz medyamız sağolsun
1 doların resmine bak kartalın bir elinde zeytin dalı bir elinde oklar savaşta barış mı ilan edecekler anlamadım ki? 2023 dedikleri hayali kürdistan mı kurulması mıdır? Allah ım planları bozandır Allah ım tüm dualarımız türk askerleri iledir
allahim ordumuzu koru müslümanlara zeval verme
ALLAH yar ve yardımcıları olsun ...
allah yardımcıları olsun...
afrinden kaçarken bomba tuzagı koyacakları belli , komutanlar niye önlem almıyor buna, yazık günah
Bir koltuk uğruna Ya Rab, Ne güneşler batıyor. .
Allah askerlerimizin yardımcısı olsun başarılar nasip etsin,
bu teröristler oraya bomba döşemeden çekilmezler bu net... daha dikkatli olunmalı
Allah yardim etsin gardaslarimiza
askerimiz amerikanın hazırladığı tuzağa çekiliyor maalesef. bütün Türk askerlerimize Allahtan yardım diliyorum. bütün Türk ulusuna ordumuzu bu çukura iten nedenleri görmesini diliyorum. Kötü belasını tez vakit bulsun Allahım...
inşallah kötü haber yoktur allah korusun askerimizi
Anlamadığım nokta neden bu afrin harekatı medyanın ilk gündeminde yok 3 km kaldı yok 5 km kaldı diye diye sonunda bombayı patlattılar . bırakın adamlar giriyormu çıkıyormu temizliyormu ne yaparlarsa yapsınlar daha sonradan medyaya haber olsun bu ne ya.. varsa yaralılarımız ALLAHTAN şifa diliyoruz.
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