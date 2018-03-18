Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberne göre; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nın 57’nci gününde, terör örgütü PKK/PYD’nin Afrin ilçe merkezinin 1 kilometre dışında yer altına gizlenmiş cephaneliği ele geçirildi.

ABD'DEN TEMİN EDİLEN SİLAHLAR

9 bölümden oluşan cephanelikte, Doğu Bloku ülkelerden ve ABD’den temin edilen silahlarla, büyük bir kenti havaya uçuracak kadar patlayıcı bulundu.

SAHA İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKARILDI

Güvenlik kaynakları, örgütün kentin doğusunda oluşturduğu gizli cephaneliğe yüklü miktarda patlayıcı ve mühimmat taşımasının nedenlerini, “Kentin savunmasında ve harekâtın uzaması durumunda, Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırılarda kullanılması” olarak açıkladı.

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yeraltına inşa edilen cephanelik kalın beton ve perde duvarlarla yapıldı ve çok dikkatli alan incelemeleri sonrasında fark edildi.

Kaynaklar, cephaneliğin içindeki silah ve mühimmatın nemden etkilenmemesi için bile önlem alındığını ifade etti.

9 bölümden oluşan cephaneliğin içinden çıkan silahlarsa görenleri şaşırttı. Cephaneliğin, olası ‘tünel saldırısı’na karşı önlem amacıyla yapılan incelemede bulunduğu vurgulandı.

Kaynaklar, ele geçirilen silah ve füzelerin, helikopter ve tanklara yönelik saldırılarda kullanılan silahlarla aynı seri numarasını taşıdığına dikkat çekti.