Afrin'de PKK'lılar birbirlerine girdi! 30'dan fazla terörist infaz edildi

Şubat ayı başında Cinderes ve Raco’da Afrinli terör örgütü mensupları ile Kandil’den gelen teröristler arasında bir dizi gerginlik yaşandı. Terör grupları arasındaki gerginlik, TSK-ÖSO ilerleyişiyle birlikte bozguna dönüştü. PKK’nın yönetim merkezi Kandil, yaşanan bozguna müdahale amaçlı Raco ve Cinderes’e sözde yeni komutanlar atadı. Terörist elebaşı Cemil Bayık, Raco bölgesi için Hüseyin Gabar adlı teröristi Afrin’e gönderirken, Cinderes bölgesi için de Mani Agid’i görevlendirdi. Örgütün sözde saha sorumlularının atanmasıyla eşzamanlı olarak PKK, Afrin’deki bozgunun sebebi oldukları iddiasıyla 30’dan fazla teröristi örgüt içi infazla öldürdü.

EN FAZLA 2,5 SAAT İÇİNDE TERÖRİSTLERDEN ALINIYOR



Afrin’de savaşan Türkmen Gruplardan Muntasırbillah Tümeni Komutanı Muhammed Paşa, PKK cephesinde yaşanan bozgunu anlattı. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, PKK işgalindeki köyleri en fazla 2.5 saatlik operasyonla özgürleştirdiklerini söyleyen Paşa, TSK’nın sivil hasassiyeti sebebiyle yerleşim birimlerine dönük operasyonların adeta kılı kırk yararak hesaplandığını belirtti. Paşa, cephe hattında yaşananları şu sözlerle özetledi: