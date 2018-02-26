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Afrin'de PKK'lılar birbirlerine girdi! 30'dan fazla terörist infaz edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 07:34 | Son Güncelleme

Terör PKK, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtıyla bozguna uğrayınca Raco ve Cinderesi’ne yeni sorumlular atadı. Hüseyin Gabar isimli terörist Raco’ya, Mani Agid ise Cinderes’e gönderildi. Afrin operasyonu başladıktan sonra örgüt içi tartışmalar sonucunda 30’dan fazla teröristin infaz edildiği belirtildi.

Afrin'de PKK'lılar birbirlerine girdi! 30'dan fazla terörist infaz edildi

Şubat ayı başında Cinderes ve Raco’da Afrinli terör örgütü mensupları ile Kandil’den gelen teröristler arasında bir dizi gerginlik yaşandı. Terör grupları arasındaki gerginlik, TSK-ÖSO ilerleyişiyle birlikte bozguna dönüştü. PKK’nın yönetim merkezi Kandil, yaşanan bozguna müdahale amaçlı Raco ve Cinderes’e sözde yeni komutanlar atadı. Terörist elebaşı Cemil Bayık, Raco bölgesi için Hüseyin Gabar adlı teröristi Afrin’e gönderirken, Cinderes bölgesi için de Mani Agid’i görevlendirdi. Örgütün sözde saha sorumlularının atanmasıyla eşzamanlı olarak PKK, Afrin’deki bozgunun sebebi oldukları iddiasıyla 30’dan fazla teröristi örgüt içi infazla öldürdü.

EN FAZLA 2,5 SAAT İÇİNDE TERÖRİSTLERDEN ALINIYOR

Afrin’de savaşan Türkmen Gruplardan Muntasırbillah Tümeni Komutanı Muhammed Paşa, PKK cephesinde yaşanan bozgunu anlattı. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, PKK işgalindeki köyleri en fazla 2.5 saatlik operasyonla özgürleştirdiklerini söyleyen Paşa, TSK’nın sivil hasassiyeti sebebiyle yerleşim birimlerine dönük operasyonların adeta kılı kırk yararak hesaplandığını belirtti. Paşa, cephe hattında yaşananları şu sözlerle özetledi:

“Bize harekât emri verilmesiyle terör örgütünü köylerden birkaç saat içinde söküyoruz. İlk başlarda tuttukları yüksek noktalardan ilerleyişimizi durdurmaya çalışıyorlardı ancak şimdi tünel, sığınak, keskin nişancı ve tüm güzergahı mayınlayarak mesafe almamızı engellemeye çalışıyorlar.”

"3’TE 1’İNİ HALLETTİK"

“Son 2 haftadır sivillerin arasına gizlenen kadın ve erkek teröristler intihar timi olarak görev almaya başladı. TSK, girilecek yerleşim birimlerinde sivillere dönük her ihtimali hesaplayarak hareket etmemizi istiyor. Bu durum belki gecikme gibi gözüküyor ancak sergilenen hassasiyet bölge insanında ciddi saygı ve güven uyandırıyor. Şu ana kadar 130’dan fazla noktayı temizledik. Cephe genelinde sayıları 6 bin 500 ila 7 bin arasında değişen PKK’lılardan 2 bini öldürüldü. Bu rakam, Afrin kadrosunun 3’te 1’ine tekabül ediyor. Ayrıca Cinderes ve Raco’ya şov amaçlı gelen Şebbiha ve Şii militanlardan bazıları da son 3 gündeki operasyonlar sonucu etkisiz hale getirildi.”

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
BETER OLUN İYŞALLAH
Eteklerine ne olmuş.
hiç farketmez onlarda biliyor Türk askeri gelip alayını tertemiz yapacağını bari kendi kendimizi öldürelim diyorlardır alayı geberecek yaşasın yüce ulusumun büyük Türk askeri
bölgeye fitne hakim olduğu için masum insanlar da terörün tehdidi altında zor ilen teröre katılmak zorunda kalmış olabilir. bir an önce bölgeye hakkın ve adaletin hakim olmasını diliyoruz.
Afrin’de savaşan Türkmen Gruplardan Muntasırbillah Tümeni Komutanı Muhammed Paşa, herşeye sahiplenmiş, 130 san fazla noktayı temizlemiş, 2000 pkklıyı öldürmüşler, Türk Askerinden bir kelime TSK diye bahsetmiş, ulan Şanlı Türk Askeri gelmeseydi hepiniz donunuza ediyordunuz, bari Türk Askeri sayesinde falan diye bahset.... neyse ağzımı daha fazla açmayayım seni yorumculara havale ediyorum
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