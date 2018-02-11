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Afrin’de PKK/PYD mevzileri savaş uçakları tarafından yerle bir edildi

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 02:18 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit ve yaralı asker haberlerinin ardından PKK/PYD mevzileri savaş uçakları tarafından yerle bir edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit ve yaralı asker haberlerinin ardından PKK/PYD mevzileri savaş uçakları tarafından yerle bir edildi. Yaşanan patlamalar sınır hattından görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit ve yaralı asker haberlerinin ardından terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mevzileri savaş uçakları tarafından yerle bir edildi.

Uçakların bombaladığı hedeflerde meydana gelen patlamalar sınır hattından da görüldü. Hedefler sınır birliklerinde konuşlu bulunan fırtına obüsleri tarafından da aralıksız olarak ateş altına alındı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekatı Afrin operasyonu PKK bombardıman

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Seslerini duydum ucaklarimizin Allah cc yar ve yar yardimciniz olsun attığınız hedefi bulsun insallah.
hergün il il şehit haberleri geliyor ama toplam 11 deniyor allah evlat acısı vwrmesin
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