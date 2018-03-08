HABER

Afrin'de sayı 3 bini aştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 09:41 | Son Güncelleme

TSK'dan genel son dakika habere göre, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında öldürülen terörist sayısı 3 bini aştı. Operasyon kapsamında 3 bin 55 terörist öldürüldü. Afrin’e açılan kapı niteliğini taşıyan Cinderes’in büyük kısmında kontrolü ele geçirdi. Afrin'in merkezine sadece 8 kilometrelik bir mesafenin kaldığı öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin Afrin kırsalında terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 48. güne girildi. Son dakika haberlere göre. TSK ve ÖSO birliklerinin ilerleyişi tüm hızıyla sürüyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3055 oldu.

MERKEZE 8 KİLOMETRE KALDI

Raco beldesinde hakimiyet sağlanmasının ardından operasyonlar Cinderes beldesinde yoğunlaşmıştı. Afrin'in en büyük beldesi olan Cinderes'in kuşatıldığı, beldenin güneyinden giriş yapıldığı öğrenildi. Operasyonda Afrin merkezine 8 kilometre kaldığı bildirilrken, Afrin’de teröristlerin ana ikmal yolunun kesildiği ortaya çıktı.

afrin2

CİNDERES TEPESİ ELE GEÇİRİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Maçale köyünü terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. TSK ve ÖSO birlikleri, ayrıca bugün Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine hakim olan 'Cinderes Tepesini' ele geçirdi. Stratejik öneme sahip tepe, terör örgütü YPG/PKK'nın Cinderes'teki ilk savunma hattıydı.

afrin1

AFRİN OPERASYONU

Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor. PYD/PKK, harekat sinyallerini aldığı dönemde tüm yığınak ve savunma hatlarını Afrin ilçe merkezinde oluşturmuş, beldelerdeki sivilleri de canlı kalkan yapabilmek için ilçe merkezine taşımıştı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 156 bölgeyi kontrol altına aldı.

Afrin'de öldürüldü! PKK kimliğini gizlediAfrin'de öldürüldü! PKK kimliğini gizledi
Afrin'de teröristlerin savunma hattı çöktü! Merkeze 8 kilometre kaldıAfrin'de teröristlerin savunma hattı çöktü! Merkeze 8 kilometre kaldı
Reuters duyurdu! Binlerce terörist Afrin'e sevk ediliyorReuters duyurdu! Binlerce terörist Afrin'e sevk ediliyor
Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı? Bomba Afrin iddiasıOperasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı? Bomba Afrin iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Son dakika TSK Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Son ankette ittifak detayı

Son ankette ittifak detayı

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Diyarbakır'ı karıştıran haber! Duyan okula koştu

Diyarbakır'ı karıştıran haber! Duyan okula koştu

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

Türk jetleri Cinderes'teki hedefleri bombalamaya başladı!

Türk jetleri Cinderes'teki hedefleri bombalamaya başladı!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
3000 bini aşmışsa bitmiştir.. lakin 1974 de 48 saatde Kıbrisin'in 3/1 alan TÜRK ordusu niye 50 gündür birak afrini suriyeyi almaliydik neden alamadık 30 bin OSO üyesi var 20 askerimiz var neden? Çünkü orduyu ERGENEKON BALYOZ kumpaslarini kuran TÜRKLÜK düşmanı PAPACILAR orduyu zayıf bıraktı bunlarin alayımı çürük yada bedelli ama sözde bir Şam'da cuma moskovada aksam hollandada yatsi kılıyor ama sürekli KANDIRILDIM deyip geçiyorlar VATAN evlatları bedel ödüyor kenti çocukları gemicikler yuzduruyor
Allah mehmetciğimizin yar ve yardımcısı olsun gerçekten çok önemli bir durumdalar Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
50 yıldır aynı yalanı atıyorsunuz çaldıgınız paraları ne yaptınız söyleyin lennnn..toplumun yüzde ellisni kandırdın yaa kalan yarısı onlar inanmıyor bu palavlaralara..mehmetçigin ne işi var başka insanların topragında ve üstelik gasp etmişsin burdaki paraları yedin bitirdin şimdide başka halkın malında parasında ırzındamı gözunn var....bu halkı önce yoksullaştırdılar sonra kendilerine inandırdılar vee daha sonra alın size iş diye ellerine silah verip kardeş halkı kendilerine düşman etmeye çalışıyorlar...
Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın Galib et; çünkü bu son ordusudur İslâm’ın
Vurun Allah aşkına Vurun Muhammed aşkına gösterelim çocuk katili haçlılara İslamın neferlerinin ölmediğini yeter Müslümanlara yapılan zulümler yeter !!!
Diğer Haberler
Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu sosyal medya eleştirilerine cevap verdi

Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu sosyal medya eleştirilerine cevap verdi

Öğrencilerden Düzce Üniversitesi rektörüne ziyaret

Öğrencilerden Düzce Üniversitesi rektörüne ziyaret

Osmaniye’de deprem tatbikatı

Osmaniye’de deprem tatbikatı

Başkan Pekdaş, “Kadınlar varsa özgürlük de vardır”

Başkan Pekdaş, “Kadınlar varsa özgürlük de vardır”

Çıldır’da Avcılık Kursu

Çıldır’da Avcılık Kursu

Düzce Üniversitesi’nde Yeşilay Haftası kutlandı

Düzce Üniversitesi’nde Yeşilay Haftası kutlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.