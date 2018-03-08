Afrin'de sayı 3 bini aştı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin Afrin kırsalında terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 48. güne girildi. Son dakika haberlere göre. TSK ve ÖSO birliklerinin ilerleyişi tüm hızıyla sürüyor.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3055 oldu.
MERKEZE 8 KİLOMETRE KALDI
Raco beldesinde hakimiyet sağlanmasının ardından operasyonlar Cinderes beldesinde yoğunlaşmıştı. Afrin'in en büyük beldesi olan Cinderes'in kuşatıldığı, beldenin güneyinden giriş yapıldığı öğrenildi. Operasyonda Afrin merkezine 8 kilometre kaldığı bildirilrken, Afrin’de teröristlerin ana ikmal yolunun kesildiği ortaya çıktı.
CİNDERES TEPESİ ELE GEÇİRİLDİ
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Maçale köyünü terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. TSK ve ÖSO birlikleri, ayrıca bugün Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine hakim olan 'Cinderes Tepesini' ele geçirdi. Stratejik öneme sahip tepe, terör örgütü YPG/PKK'nın Cinderes'teki ilk savunma hattıydı.
AFRİN OPERASYONU
Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor. PYD/PKK, harekat sinyallerini aldığı dönemde tüm yığınak ve savunma hatlarını Afrin ilçe merkezinde oluşturmuş, beldelerdeki sivilleri de canlı kalkan yapabilmek için ilçe merkezine taşımıştı.
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 156 bölgeyi kontrol altına aldı.
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