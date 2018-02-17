Afrin'de sayı her geçen gün artıyor! TSK duyurdu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün, kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 44 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1595 oldu.

CEPHANELİK HAVAYA UÇURULDU"



Zeytin Dalı Harekatı'nın 29. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu birlikleri Afrin'deki ilerleyişini sürdürürken, topçu birliklerinin hedeflerini tam isabetle vuruyorlar. Çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile yapılan atışlarda Afrin'in Suvarin beldesinde PKK/YPG-PYD ait bir cephanelik havaya uçuruldu.

"TOPÇULAR ELİNİZE SAĞLIK



Obüs atışları ile tam isabetle vurulan cephanelikteki mühimmatlar bir biri ardına patlarken mehmetçikler, “Suvarin yanıyor, atışlar müthiş, topçular elinize sağlık” diyerek birbirlerini tebrik ediyorlar.

HOROZ KÖYÜ VURULDU



Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 28. gününde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve obüsler Kilis’in karşısında bulunan Şeyh Horoz Bölgesindeki Zeytunak’ın çevresindeki PKK/YPG/PYD terör örgütüne ait hedefleri vurdu. Bombardıman saat dün akşam 17.30’da başladı.

AA/İHA