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Afrin'de sayı her geçen gün artıyor! TSK duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 10:19 | Son Güncelleme

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatına ilişkin açıklama yapan TSK, 1595 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'e ait 674 hedef hava harekatlarıyla imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün, kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 44 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1595 oldu.

CEPHANELİK HAVAYA UÇURULDU"

Zeytin Dalı Harekatı'nın 29. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu birlikleri Afrin'deki ilerleyişini sürdürürken, topçu birliklerinin hedeflerini tam isabetle vuruyorlar. Çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile yapılan atışlarda Afrin'in Suvarin beldesinde PKK/YPG-PYD ait bir cephanelik havaya uçuruldu.

TSK

"TOPÇULAR ELİNİZE SAĞLIK

Obüs atışları ile tam isabetle vurulan cephanelikteki mühimmatlar bir biri ardına patlarken mehmetçikler, “Suvarin yanıyor, atışlar müthiş, topçular elinize sağlık” diyerek birbirlerini tebrik ediyorlar.

HOROZ KÖYÜ VURULDU

Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 28. gününde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve obüsler Kilis’in karşısında bulunan Şeyh Horoz Bölgesindeki Zeytunak’ın çevresindeki PKK/YPG/PYD terör örgütüne ait hedefleri vurdu. Bombardıman saat dün akşam 17.30’da başladı.

AA/İHA

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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı TSK

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Allah im türk ordusu na sen yardım et onları Muzaffer eyle
Allah m bereket versin Hayırlı işler versin Mehmetcigimize hedef 30 bin
Allah askerimize,polisimize zeval vermesin.temizlenecek oralar.
bosver
boşver iki gözleri çıksın yazık değil mi o Mehmetçiğe
ziyaaaa ziyaaaa as. bir tane hayalet görevimiz var gidip teröristlerin cesedini tek tek sayiyor
Sefer Bizim Zafer Hz.Allah'ındır.
Allahım sen Ordumuza mehmetcige yardım et.
o mehmetcik yazık diyorsun o orda savaşmazsa sen evde rahat oturabilirmisin acaba
boş yerleri bombala dur türk milleti yine uyuyor 40 senedir bombala bittimi yok hep yalan yine bitmeyecek bunların kökü yılanın başını kesmeszen bu iş bitmez o kadar
hedef yerlisi yabancısıyla 7 bin gerilla.
SONU GELİNCEYE KADAR DEVAM
Bu kadar cesedi ne yapıyorlar acaba?
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