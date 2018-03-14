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Afrin'de son dakika! 8'i birden düştü: Kaçıyorlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 15:11 | Son Güncelleme

TSK ve ÖSO, Afrin'in Kori Gul, Şadir, Çolağan, Göz, Marratah, Şatiyan, Yukarı Kaferdel ve Kuran köylerini teröristlerden temizledi. Afrin'e yönelik düzenlenen operasyonda bölgeden kaçan terör örgütü PKK’nın sözde komutanlarından Heval Baz'ın teröristlerden temizlenen Kefer Cenne ve Şiran bölgelerinin sözde askeri kanat komutanları A.Z. ve T.K'yi sorgulayıp korumalarına infaz ettirdiği ortaya çıktı.

Afrin'de son dakika! 8'i birden düştü: Kaçıyorlar!

Afrin'deki harekat kapsamında Kilis ve Hatay sınırından Suriye’ye geçen TSK birlikleri, Özgür Suriye Ordusu güçleri ile birlikte birbiri ardına Afrin kırsalındaki köyleri terör örgütlerinden arındırdı.

Harekatın 50‘nci gününde ise TSK ve ÖSO güçleri 200’ü aşkın köy ve stratejik noktayı terörden temizledikten sonra hedeflenen Afrin’i gören hakim noktalara ulaştı.

ELİ TETİKTE BEKLİYORLAR

Kuzey, batı ve güneyden olmak üzere 3 ayrı noktadan ilerleyen TSK güçleri, Afrin’i gören hakim tepelere ulaştıktan sonra burada üslenmeye başladı. Çevresindeki köyleri de terörden arındıran TSK birlikleri, Afrin’i gören hakim noktalara zırhlı birlikleri ile üs kurdu. İş makineleri ile yapılan düzenlemenin ardından buraya konuşlandırılan tank ve obüslerin namluları Afrin’e çevrildi. Afrin’i gören tepelerdeki siperlere yerleştirilen zırhlı birliklerin yanı sıra TSK’nın özel kuvvetleri ile meskun mahal operasyonuna katılacak birliklerin özel kuvvetleri de aynı bölgede konuşlandı. Afrin’i havadan ve karadan saniye saniye izleyen TSK birlikleri, olası saldırı girişimine karşı da bölgede eli tetikte görev yapıyor.

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PKK İKİ SÖZDE KOMUTANINI İNFAZ ETTİ

Öte yandan Afrin'e yönelik düzenlenen operasyonda bölgeden kaçan terör örgütü PKK’nın sözde komutanlarından Heval Baz'ın teröristlerden temizlenen Kefer Cenne ve Şiran bölgelerinin sözde askeri kanat komutanları A.Z. ve T.K'yi sorgulayıp korumalarına infaz ettirdiği ortaya çıktı. Zeytin Dalı operasyonu kapsamında ele geçirilen Kefer Cenne köyünde PKK/PYD’nin büyük bir eğitim kampı olduğu, burada Suriye’deki tüm militanların eğitildiği, özellikle örgütün bu bölgeyi kaybetmemek için özel yetiştirilmiş militanlarla savaştığı ancak 300’e yakınının etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Sözde iki askeri kanat sorumlusu komutanın çatışmada stratejik hata yapıldığı gerekçesiyle infaz edildiği öğrenildi. 19 Şubat’ta Murat Karayılan'ın Kefer Cenne'ye geldiği ve bölgedeki sözde sorumluları toplayarak, “Türkiye daha fazla ilerleyemeyecek” şeklinde konuşma yaptığı ileri sürülmüştü. (Ajanslar)

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