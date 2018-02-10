HABER

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 14:57 | Son Güncelleme

Son dakika habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı'nda bir askeri helikopterin düşürüldüğünü belirterek, "Bunun bedelini, fazlasıyla ödeyecekler" dedi. Askeri helikopterin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düştüğü bildirildi. Başbakan Binali Yıldırım, kahreden olayda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti istanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Hatay'da bir helikopterin düşürüldüğünü söyleyerek "Güvenlik güçlerimiz büyük bir mücadeleyi yürütüyor. Az önce bir helikopterimiz düşürüldü. Bütün bunlar olacak. Verdiğimiz kayıplar da olacak.Bedelini ağır ödeyecekler" ifadesini kullandı. Son dakika habere göre, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin enkazına ulaşıldı.

BAŞBAKAN YILDIRIM: 2 ASKERİMİZ ŞEHİT

Başbakan Binali Yıldırım, olaya ilişkin "Afrin bölgesinde görev uçuşu yapan iki ATAK helikopterimizden biri maalesef düştü. İki kahraman Silahlı Kuvvetler mensubumuz şehit oldu."Dış müdahaleyle düştüğüne dair henüz bir delil yok" dedi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NDEN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında, 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan askeri bir helikopter, Suriye'nin Hatay sınırında düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yaralı askerler Kırkhan Devlet Hastanesine getirildi. AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, hemen hastaneye giderek yaralı askerleri ziyaret etti.

afrinsehit

SALDIRI SONRASI BÖLGE ATEŞ ALTINA ALINDI

Hatay sınırındaki birliklerde konuşlu olan Fırtına Obüsü ve Çok Namlulu Roket Atar'lar (ÇNRA) ile Afrin'deki YPG hedefleri vuruluyor.

ŞEHİTLERDEN BİRİNİN ADI BELLİ OLDU

Şehit askerlerden birinin, Kırıkkale’nin Çalılıöz Mahallesi’nde oturan Ali ve Ayşe Mut çiftinin 3 çocuğundan ortancısı, Pilot Üsteğmen Erdem Mut olduğu öğrenildi. Acı haber, Mut Ailesi’ne askeri görevliler tarafından verildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin anne ve babası fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve il protokolü mahalleye gelerek şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin ailesinin yaşadığı sokağa ve evin balkonuna itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı.

Sınırda düşen helikopter hareketliliğiSınırda düşen helikopter hareketliliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı

Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı

Kate Moss'tan ilk cinsel deneyim itirafı

Kate Moss'tan ilk cinsel deneyim itirafı

Böylesi görülmedi; her yeri açıldı

Böylesi görülmedi; her yeri açıldı

İlginizi Çekebilir

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Son dakika! Kahramanmaraş'ta minibüs kamyona çarptı: 9 ölü, 4 yaralı

Son dakika! Kahramanmaraş'ta minibüs kamyona çarptı: 9 ölü, 4 yaralı

TSK için harekete geçildi! AKKOR’dan önce PULAT geliyor

TSK için harekete geçildi! AKKOR’dan önce PULAT geliyor

Kızılay'da HIV skandalı! Biseksüel ilişkiye girdiğini gizlemiş

Kızılay'da HIV skandalı! Biseksüel ilişkiye girdiğini gizlemiş

Okuyucu Yorumları 37 yorum
gecmiş oksun başınız sag olsun reis bunların sehitlerin tek nedeni sensin
ALLAH ŞEHİTLERİMİZİN MEKANINI CENNET EYLESİN .AKEPEYEDE AKIL -FİKİR VERSİN .
Hatay da helikopterimiz düşürülüyorsa hainleri neden Afrin de arıyoruz ki. Temizliğe içerden başlamak gerekmiyor mu?
Allah askerimizin yardımcısı olsun. Kaybımız varsa Allah rahmet eylesin.
Allah belalarını versin
herşey %100 artmış millet açlıktan kırılıyor tarım bitti hayvancılık bitti satılmadık birsey kalmadı benzine haftada bir zam FAİZ 13 ŞİKAYET EDİYOR KOY TARBAYA 0 HERŞEYİ TORBADAN ÇIKARIYOR 15 SENE DİR BU MASALI DİNLİYORUZ EMEKLİYE%3 TEN fazla düşmedi sonun geldi.
Sn.R.T.Erdoğan Helikopterimiz DÜŞÜRÜLDÜ Ne Demek,Bu Şekil Konuşmalar Ya chp,Ya hdp Yada fetö AĞZIYLA Konuşmalardır,Bu Sebeple Öncelikli Olarak Sizi En SERT Şekilde Kınıyorum.! Şöyle Demeniz Gerekiyordu ; Helikopterimiz Kuş Sürüsünün İçine Daldı,Bu Sebepten Düştü,Maalesef Demeliydiniz.! Durmak Yok Evlatlar Ölmeye Devam,Sırf Bir İnsanın Dediği Olsun Egosu Tatmin Olsun Diye.! Ne Diyeyim Klasik Olarak ;Şehitlerimize Rahmet,Yaralılarımıza da Acil Şifalar Diliyorum,RABBIM'den,UTANARAK.!!!
Eğer bu harekatlar yapılmasaydı ileride abd nin kara gücünü bu soysuzlar oluşturacak ve bize saldıracaklardı. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Şimdi baştakilerin geçmişini sorgulama zamanı değil bunu düze çıkıncaya kadar erteleyelim.
Eğer bu harekatlar yapılmasaydı ileride abd nin kara gücünü bu soysuzlar oluşturacak ve bize saldıracaklardı. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Şimdi baştakilerin geçmişini sorgulama zamanı değil bunu düze çıkıncaya kadar erteleyelim.
Dertleri hala ak parti...
Gençlerimizi kaybediyoruz ne diyelim birşey desek vatan hainiyiz
yazıklar olsun ne diyeyim Tankımız vuruluyor kepçemiz vuruluyor Helikopterimiz düşürüldü ihamız Demekki düzenli bir ordu ile savaşsak halimiz harap
Şehit askerimize Allahtan rahmet diliyorum. Şuan bir operasyon yürütülmekte ve artık terör örgütü dünyanın süper gücü ABD teröristleri tarafından destekleniyor. Sadece 50 bin teröriste karşı savaşmıyoruz, dünya ile savaşıyoruz. Bize düşen sabır, sebat ve askerimizi yalnız bırakmamak devletimizin yanında olmak. Devletimiz, insanoğlu varoldukça ebed olacak, binlerce yıllık tarihimiz, bizim üç beş çapulcuyu defettiğimizi tüm soysuzların yüzüne vuracaktır.
İstanbul'u 34 yıldır yöneten CHP zihniyeti. İstanbul'a çok kötülük etti...
Allah yardımcıları olsun
gurur duyun askerlerimiz ölüyor zaten bu askere düşman deyilmiydiniz bakın hergün oluyorlar tam istediğiniz gibi oluyor
Mekanları Cennet Olsun . Allah geride kalanlarına yardım etsin. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE...
Allah peygamber efendimize komşu eylesin ailelerine sabır versin and olsunki kanınız yerde kalmayacak
İnşallah şehidimiz yokrur .Rabbım Mehmetçigimizi korusun
bedelini odeyeceklermis bu bir savas adamlarin eli armut toplamiyor bunlar savasta olagan seyler alismak lazim
BU NASIL İŞTİR ARKADAŞ YOLLA FÜZELERİ TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALLEŞ ÜSTÜNDE BAŞ KALMASIN YAKARAK PARÇALAYARAK GİRMEK LAZIM.....
Allah bu amerikanın belasını versin bu teröristleri başımıza musalat ettiler devletimiz sınır temizliğinden asla vazgeçmesinler halk olarakta sınırımızda gerekirse nöbet bekleriz Allah askerimize güç kuvvet versin
rabbim şehadetlerin kabul buyursun
Haber; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti istanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Hatay'da bir helikopterin düşürüldüğünü söyledi....... Ülkemiz Askeri Hareketliliğin İçerisinde Gencecik KINALI KUZULAR Vatan Savunması için CANLARINI veriyor, Sn Erdoğan PARTİ Toplantısında. Sn Erdoğan ve AKP Gönüldaşları; ALLAH için Söyleyin, Sn Erdoğan' ın PARTİ Toplantısında olması (BU DÖNEMDE) Yakışık alıyor mu? Sizler için ÜLKEMİZİN MENFAATİ mi? Yoksa Sn Erdoğan + Ailesi + APK nin MENFAATİ mi? Saygılarımla.
Allah şehitlerimize Rahmet etsin yakınlarının başı sağ olsun. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak ve intikamları alınacaktır inşallah..
Allah yardımcımız olsun
başımız sağolsun serefsizlerden intikam alınacak hem de kat be katiyla
Allahım en az zararla atlatalım bu terör belasını inşallah. başka şehit haberi olmasın, rabbim şehit ailelerine sabır versin. ülke olarak şehit aileleri hakkı ödenmez,minnettarız.
Geçmiş olsun.Rabbim ordumuzun yardımcısı olsun
allah acılı ailelerine sabır versin tüm milletimizin başı sagolsun
TSKmız güçlü şehitlerimiz için sabır vatan bütünlüğünde tüm kardeşlerimle birlikteyim ama Sayın cumhurbaşknı eksiklikleriniz AKP iktidarı boyunca bitmmediki aldanmaların aldatılalrın kandırılman bitmediki.PKK dolmabahçeyi açan sendin.PKKyı sınırda çadır mahkeme kurdurup afeden sendin.TSKyı sanık KCK.yı tanık yapan sendin.Apo için plazma tv suyit oda imkanlarını düzelttik.İnternetle dünyaya bağlanıyor diyen sendin.TSK.nın kozmmik bilgileri sayende Fetö aracılığıyla emperyal güçlere Yunan eline geçti.Daha nasıl aldanalım.İlla düpedüz ihanet etmenmi lazım.TSK.bağırsaklarından temizleniyo diyen se
Once sehitlerimize Allah rahmet etsin. Makamlari cennet olsun insaallah. Su gercegi cok iyi gormemiz sart: Biz suriyede , kuzey irakta sadece pkk pyd gibi teror orgutleriyle degil onlara acikca utanmadan destek veren basta abd ve avrupa devletleriye savasiyoruz. Bazi kendini bilmez cahiller bunun faturasini basta tayyip olmak uzere akp hukumetine kesiyorlar. Sayet turkiye olarak bu mucadeleye girmeseydik unutmayin ki 15 temmuzda yapamadiklarini suriyede kurduklari capulcu ordusu ile bir kac yil sonra turkiye icinde ayni mucadeleyi verecektik. Allah yardim etsin.
Sözde müttefik özde dusman amerika açık seçik Türk milletinin canını almaya Türkiye cumhuriyetinin bekasina zarar vermeye devam ediyor. Peki neden hala hiçbirsey yapılmıyor neden hala bmye silahlar ile ilgili başvurulmadi neden natoyu ayağa kaldırmıyorsunuz. Bu ygpkk ya gökten inmedi bu silahlar veren belli alan belli türk gencinin canı bukadar mi değersiz? Köpeklere yediriyorsunuz aslan gibi 20 yaşında daha aşık olmamış gençleri yazık değilmi bu analara
herşey çok iyi gidiyordu noldu böyle 1hafta içinde peşpeşe geliyor bu acı haberler..
Yazık ateş düştüğü yeri yakar, ne desen boş Allah sonumuzu hayır etsin.
Yine, Yine Yine Ne zaman ŞEHİT, GAZİ Haberleri duymayacağız? Ne zaman Analar, Babalar, Karındaşlar, Çocuklar, Yarlar, Sevenler Yanmadan Bir Gün Geçirecekler? Kim Demişti; Askerlik Yan Gelip Yatma Yeri değil diye? Kim Demişti; İYİ ki Bu Komutanlar ile Savaşa Katılmıyoruz diye? ALLAH' ım Vatan Uğruna Canlarını Verenleri Nasıl Yanına Alıyorsa, Bu Askerlerimizi, Canlarımızı Yanına alacaktır, ALLAH Rahmet Etsin, Mekanları Cennet Olsun, Sabırlar Diliyorum. Saygılarımla.
Zaten Suriye Savaşı'nın başlama sebebi İsrail'in güvenliği,İran'dan gönderilen silahlar Hizbullah eliyle İsrail'e karşı kullanılıyordu,(iran, ırak, suriye, Hizbullah) Şii hilali, Amerika bunu engellemek için iki tane maşa kullandı, biri Türkiye diğerinde PKK, hatta çözüm süreci bile bu iki grubu beraber onlara karsi kullanmak içindi, Salih Müslim in Türkiye ziyareti bunun ispatı. Türkiye hatasını anladı ama çok geç anladı, şimdi FK operasyonu ve ZD operasyonu ile önüne geçmeye çalışıyor oluşan durumun. Ama maalesef zamanında Amerika'ya hayır diyememenin cezasını mehmetcigin kanlarıyla oduyoruz
Diğer Haberler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Askerimiz savaşı İslam ahlakına göre yapıyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Askerimiz savaşı İslam ahlakına göre yapıyor

Seferihisar çalışmalara başladı

Seferihisar çalışmalara başladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Din bu milletin mayasıdır"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Din bu milletin mayasıdır"

Nimet Koç güven tazeledi

Nimet Koç güven tazeledi

İzmir Koleji TÜBİTAK’tan 4 madalya ile döndü

İzmir Koleji TÜBİTAK’tan 4 madalya ile döndü

Şehitler için helva dağıtıldı

Şehitler için helva dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.