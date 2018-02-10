Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti istanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Hatay'da bir helikopterin düşürüldüğünü söyleyerek "Güvenlik güçlerimiz büyük bir mücadeleyi yürütüyor. Az önce bir helikopterimiz düşürüldü. Bütün bunlar olacak. Verdiğimiz kayıplar da olacak.Bedelini ağır ödeyecekler" ifadesini kullandı. Son dakika habere göre, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin enkazına ulaşıldı.
BAŞBAKAN YILDIRIM: 2 ASKERİMİZ ŞEHİT
Başbakan Binali Yıldırım, olaya ilişkin "Afrin bölgesinde görev uçuşu yapan iki ATAK helikopterimizden biri maalesef düştü. İki kahraman Silahlı Kuvvetler mensubumuz şehit oldu."Dış müdahaleyle düştüğüne dair henüz bir delil yok" dedi.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NDEN AÇIKLAMA
TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında, 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."
YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan askeri bir helikopter, Suriye'nin Hatay sınırında düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yaralı askerler Kırkhan Devlet Hastanesine getirildi. AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, hemen hastaneye giderek yaralı askerleri ziyaret etti.
SALDIRI SONRASI BÖLGE ATEŞ ALTINA ALINDI
Hatay sınırındaki birliklerde konuşlu olan Fırtına Obüsü ve Çok Namlulu Roket Atar'lar (ÇNRA) ile Afrin'deki YPG hedefleri vuruluyor.
ŞEHİTLERDEN BİRİNİN ADI BELLİ OLDU
Şehit askerlerden birinin, Kırıkkale’nin Çalılıöz Mahallesi’nde oturan Ali ve Ayşe Mut çiftinin 3 çocuğundan ortancısı, Pilot Üsteğmen Erdem Mut olduğu öğrenildi. Acı haber, Mut Ailesi’ne askeri görevliler tarafından verildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin anne ve babası fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve il protokolü mahalleye gelerek şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin ailesinin yaşadığı sokağa ve evin balkonuna itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı.
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