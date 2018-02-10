Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti istanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Hatay'da bir helikopterin düşürüldüğünü söyleyerek "Güvenlik güçlerimiz büyük bir mücadeleyi yürütüyor. Az önce bir helikopterimiz düşürüldü. Bütün bunlar olacak. Verdiğimiz kayıplar da olacak.Bedelini ağır ödeyecekler" ifadesini kullandı. Son dakika habere göre, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin enkazına ulaşıldı.

BAŞBAKAN YILDIRIM: 2 ASKERİMİZ ŞEHİT



Başbakan Binali Yıldırım, olaya ilişkin "Afrin bölgesinde görev uçuşu yapan iki ATAK helikopterimizden biri maalesef düştü. İki kahraman Silahlı Kuvvetler mensubumuz şehit oldu."Dış müdahaleyle düştüğüne dair henüz bir delil yok" dedi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NDEN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında, 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."