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Afrin'de son dakika gelişmesi! Kritik bölgeler temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 23:20 | Son Güncelleme

TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezine bağlı Anab ve Meryemeyn köylerini teröristlerden kurtardı.

Afrin'de son dakika gelişmesi! Kritik bölgeler temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Anab ve Meryemeyn köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

Gün içinde ilçe merkezine bağlı Şavarighat El Caviz, Melkiye ve Kurt Farmez ile Şeran beldesine bağlı Büyük Halobu köyleri ve 17 Nisan Barajı da ele geçirilmişti.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 128'i köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 164 bölgeyi kontrol altına aldı.

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Son dakika TSK ÖSO

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