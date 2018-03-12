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Afrin'de son dakika gelişmesi! Türk askeri böyle izliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 17:40 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılması hedeflenen ve 50’nci gününde gözüken Afrin kent merkezi, Türk askeri tarafından anbean takip ediliyor. Afrin’i gören hakim tepelere konuşlanan Türk askerleri, kent merkezindeki teröristlerin hareketliliğini İHA ve SİHA’ların yanı sıra dürbünlerle de izliyor. Afrin merkeze operasyon her an başlayabilir...

Afrin'de son dakika gelişmesi! Türk askeri böyle izliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğinin sağlanması ve Afrin’in terör örgütlerinden arındırılması için geçen 20 Ocak günü Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında sınır hattındaki köyleri özgürleştiren TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri daha sonra iç kesimlere yönelerek teröristlerin denetimindeki yerleşim alanları ile hakim noktaları tek tek terör unsurlarından arındırdı. Harekatın 50’nci gününde Afin kent merkezini gören hakim tepelere ulaşan TSK ve ÖSO güçleri burada konuşlandı.

AFRİN'DE 8 KÖY TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Zeytin Dalı Harekatı'nın 52. gününde TSK ve ÖSO, Afrin'in Kibar, Zındıkan, Kile, Gümüşburç, Celeme, Hapol, Berlane Kuy ve Küçük Karkin köylerini teröristlerden arındırdı.

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AFRİN 24 SAAT İZLENİYOR

Afrin kent merkezinde bulunan teröristlerin hareketliliğini havadan İnsansız Hava Araçları ve Silahlı İnsansız Hava Araçları ile adım adım izleyen TSK, aynı zamanda konuşlandığı hakim tepelerde de dürbünler ve kameralar aracılığıyla teröristleri takip ediyor. Afrin’in doğusundaki hakim bir noktada da TSK güçleri, yüksek bir binanın çatısından Afrin kent merkezini dürbünlerle izleyerek, teröristlerin hareketliliğini izliyor.

HAREKETLİLİĞE ANINDA MÜDAHALE

Afrin’de hareketliliğinin saptanması durumunda ise terör unsurları savaş uçakları, SİHA ve sınırda konuşlu birlikler tarafından ateş altına alınarak imha ediliyor. Teröristlerin kaybettikleri Afrin’e yakın noktadaki yerlere yönelik düzenlemeye çalıştığı havan ve roketli saldırılar da TSK’nın anında müdahalesi ile engelleniyor.

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ASKERDEN ÇOCUĞUNA DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Öte yandan Afrin kent merkezini gören tepede görevli bir Türk askeri ise kameraları görünce doğum günü olan kızına mesaj gönderdi. İsminin Mert olduğu öğrenilen asker, kameralar aracılığıyla kızı Ceyda Nur’un doğum gününü kutladı. Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli asker, “Kızım Ceyda Nur doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum” diyerek kameralar aracılığıyla kızına mesaj gönderdi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
şanlı kürt ve Allah ın ordusu sadece şera bölgesinden türk teröristlerinin afrin merkeze yakınlaşmasına izin verdi ki göğüs göğüse mücadele edebilsinler.herkes biliyor ki türkiye bir mahalle büyüklüğündeki afrin için 100.000 den fazla asker ve bütün teknolojisini seferber etmiş.yetmezmiş gibi millete seferberlikten bahsediyor.bu zaten kaybetmenin kabuludür.biz kürtler de gün geçtikçe güçleneceğiz ve bize yaptığınız herşeyi soracağız biiznillah.şimdilik YPG son 5 günde 600 den fazla teröristi imha etti.erdoğanın dediği gibi inş 600.000 de olur
Biz hepimiz biriz dedikce senin gibi kansizlarin neyi karni almiyor anlayamiyorum. Eger bizdensen eyvallah, degilsen sadece aklina sok diye soyluyorum; burasi Turkiye Cumhuriyeti ve Kiyamete kadarda boyle kalacak. Degil senin gibisi binlercesine yapacagimizi iyi biliriz. Gecmisten biraz ders alin. Yoksa hodri meydan... Delikanlinizya........
Allah yardımcınız olsun Aslanlar
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