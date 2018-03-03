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Raco'nun merkezine operasyon! İşte Afrin'den gelen son dakika haberler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 07:27 | Son Güncelleme

Terör tehdidi nedeniyle Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Raco beldesinin köyleri ve kırsal mahallelerinin teröristlerden arındırılmasının ardından bugün de Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor. Son dakika habere göre, Afrin'in Raco belde merkezini ele geçirdi. TSK ve ÖSO birlikleri ile teröristler arasında çatışmalar sürüyor. Ayrıca Türk Jetleri de operasyona havadan destek vererek terör mevzil

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco'nun çevre bölgelerine dün operasyon başlatılmıştı. Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika habere göre, Racı belde merkezi ele geçirildi. Çatışmaların yer yer sürdüğü operasyonda ÖSO üyeleri, rejim bayrağını indirdi.

ÖSO birlikleri ile kent merkezine yakın mahallelerde YPG’li teröristler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Raco’ya girmeye başlayan ÖSO ve TSK, beldede 6 PKK/PYD’li teröristi sağ yakaladı. Sorgulanan teröristler beldede bulunan yer altı tünellerinin giriş ve çıkış noktalarını gösterdi. Mehmetçik tünelleri İHA’larla takip etmeye başladı. Meskûn mahal operasyonlarında sivillerin zarar görmemesi için Raco’da bölüm bölüm ilerlenecek. Teröristlerin meskûn mahallerde, kırsaldakinden çok daha farklı ve tehlikeli patlayıcı tuzaklar kurduğu tahmin ediliyor.

2 BİN 434 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı’nda 43’üncü güne girildi.

Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana 139’u son 24 saatte olmak üzere, toplam 2 bin 434 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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KELTEPE DE KURTARILDI

Şiddetli çatışmaların ardından önceki gün 8 Mehmetçiğin şehit düştüğü 1083 rakımlı tepenin (Keltepe) kontrolü de sağlandı. Operasyonlarda Afrin’in batısında tespit edilen 9 terörist de ATAK helikopterinden yapılan atışla etkisiz hâle getirildi.

TERÖRİSTLERE BOMBA YAĞDI

Raco Dağı etekleri ise dün aradan Fırtına Obüsler ve Çok Namlulu Roketatarlar belirlenen terör hedeflerini art arda bombaladı. F-16 ve Atak Helikopterleri de havadan terör hedeflerini ateş altına aldı. Temizlenen köylere sızmaya çalışan teröristler tespit edilerek etkisiz hale getirildi. F-16 savaş uçaklarının vurduğu hedeflerden yükselen dumanlar, Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki köylerden görüldü.

TERÖR HEDEFLERİ VURULDU

Dün akşam saatlerinden itibaren Kilis sınırında konuşlu ÇNRA ve fırtına obüs topları, Afrin kırsalındaki terör örgütü YPG/PKK mevzilerini, barınak ve sığınaklarını yoğun ateş altına aldı. Atılan top mermilerinin izleri Kilis kent merkezinden de çıplak gözle izleniyor.

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RACO'YA ASKERİ SEVKIYAT YAPILDI

Çevre illerden gelen çok sayıda mayına dayanaklı kirpi tipi araç ve JÖH personeli Gülbaba Hudut Taburunda toplandı. Sabah saatlerinde ise Afrin kırsalında ve köylerde görev yapacak olan JÖH birliği Raco bölgesine uğurlandı. Diğer yandan, ÖSO birliklerinin Afrin’in iç kesimlerine ilerleyişi sürerken, yer yer sıcak çatışmaların da yaşandığı öğrenildi.

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RACO NEDEN ÖNEMLİ?

Güvenlik politikaları uzmanı Abdullah Ağar, NTV televizyonunda Raco'nun önemini şöyle anlatmıştı:

"Dağlık alandaki en önemli yerleşimlerden bir tanesi. Bir şekilde bölücü terör örgütü üyelerinin temizlenmesiyle beraber çok önemli bir alan ele geçirileceği gibi diğer yanında PKK'nın üretmiş olduğu iddianın ve direncin kırılması moral değerlerinin direnç değerlerinin ve güven değerlerinin kırılmış olmasıyla çok önemli topografik bir alan. Şunu da söylemek gerekiyor. 26 Ekim 1918 yani Birinci Dünya Savaşı'nın en son meydan muhaberesinin yapıldığı yer olan Afrin karasılında Osmanlı Ordusu'nun 7. Ordunu'nun karargahının bulunduğu yer. Bütün alana hükmeden bütün alandaki elektriği üstünde toplayan ve bütün alandaki irtibat noktalarıyla ilgili çok önemli bir konum. Hem bölgenin güvenliği hem irtibat hatları ve kontrol etmesi anlamında Raco'nun çok özel bir yeri var. Buranın ele geçirilmesiyle beraber öndeki topografik arızların ele geçirilmesiyle beraber Afrin çöküntüsü ile ilgili çok önemli bir köprübaşını oluşturacak.

Bundan sonraki harekat açısından meskun mahallerin kendine özgü çok sayıda risk var. Özellikle sembol olarak gösterilen Raco, Cinderesi ve Afrin bölgenin en güçlü alanlar. Sivil hassasiyetlerle ilgili temel alanlar risklerin ortaya çıkacağı temel alanlar olması anlamında taşıyor. Bölücü örgüt, özellikle uluslararası konjektürü arkasına alarak Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu harekatın etkinliğini ve uluslararasında kamuoyundaki meşruiyetini halel getirecek tarzda pek çok girişimde bulunuyor. Bunu kendini yapmıyor tabi ki... 'Örgütün bunu yapmaya gücü yeter mi?' gibi bir soru var. Hayır örgütün gücü buna yetmez. Örgütün bu şekilde kendi menfaatlerine hizmet ettiği için kendisine sağlanan bir destek, himaye, yönlendirme var. Ve lobiyle önlerini çok açıyorlar. Bizim devletiminizin kendi imkanlarıyla yaptığı lobi çalışmaların belki 30 katını sağlayan bir fotoğrafla karşı karşıya Türkiye. Bu anlamda Meskun mahaldeki sivi hassasiyetle ortaya çıkacak risklerin tamamen sıfırlanması harekatın meşruiyeti açıdan büyük değer taşıyor. Bu açıdan Türkiye gerekli çalışmaları yapmış durumda. Özel harekatlarımız bölgede."

AFRİN'DE 123 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

Stratejik önem sahip Raco belde merkezinin alınmasıyla ele geçirilen belde merkezi sayısı 2 oldu. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 2'si belde merkezi, 93'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 123 noktayı ele geçirdi.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu belde merkezi, beldeye bağlı Mesekanlı,
Mamalı, Atamanlı köyleri, Şeyh Mehmetli köyü, Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy ve 1083 rakımlı tepe, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hamilek, Ramadiye, Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.''

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Şunu anlamıyorum Türk Jetleri Türk ASKERİ yayını yapan kimin basın kuruluşu askerimiz uçaklarımız jetlerimiz diyemiyorsunuz kendi askerimiz sanki başka ülkenin askerinden bahsediyorsunuz yazıklar olsun
VUR BOZKURTUM ...VUR MEHMEDİM...VUR TÜRKİYEM..VUR KURTULSUN TÜRKİYEM...
Allah Muzaffer Etsin
Haritamıza dahil edelim afrini o kadar şehit verdik Milletin isteği budur
bölgede sivil yok olan sivil görünümlüler bunların destekçisi sivil muhabbetine zaiyat vermeyelim yakın yakın oraları !!!!
dünya alem türk medyasını konuşuyor afrin olayını doğru anlamıyorlar diye hep yalan bahoz Erdal gibi bu kaçıncı racon tepesi ele geçirildi haberi yapiliyor
nasıl olsa suriyeliler bizim oldu topraklarını da alalım onlarda bizim olsun
Allah yardımcınız olsun. Allah bizi bu pisliğin içine çeken ülkelerinde canını yakar inşallah.
DUALARIMIZ SİZİNLE
bu terör çocuklarının alıştığı sisteme geri dönüyorlar sadce kalleşçe saldırmayı biliyotlar kaçıyorlar şehirlerden sonra adice saldıracaklar nereye gitti onbinlerce terörist sivil deyip ayırıcaz sonra saldıracaklar
Kanımca Suriye bayrağına yapılan saygısızlık yanlış bir tutumdur.
tahrik videosu... orada rejim filan yok... rejimin oluru ile suriyeye girdik...
Adamların bayrağından ne istiyorsunuz. Giderek kötüye gidiyoruz. Gelenekleri bırakmayalım. Bu bayrağı çiğneyenler de cezasız yada uyarısız kalmasın. Bu akılsızlar bi gün bayrağımızın çiğnenmesine meşru olma hakkı tanıyor. Allah o günleri göstermesin.
Afrin Türk sınırlarına dahil edilmezse şehitlerimizin kemikleri sızlar alıp teslim etmeyelim oralar zaten bizim Milletin isteği budur Afrini haritaya dahil edelim oyum Akp ye!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Suriyede yaktığımız adalet ateşi çin seddinin önlerine kadar yayılacaktır. Allah herşeye kadirdir.
Türk bayrağını asın ve sınırı yeniden çizin 82 Afrin olmalı şehitlerimizin ruhu için
TSK Afrine girmemelidir.Eninde sonunda her zamanki gibi sayın Kılıçdaroğlu haklı çıkıcak.
askerlerin TÜRK olmadığı nasılda belli oluyor . TÜRK ASKERİ olsaydı bayrağı indiren , o bayrağı ayakları altına almazdı.. yetkililere sesleniyorum eğittiğiniz öso unsurlarına bayrağı ayak altına atıp çiğnemek size birşey kazandırmaz.bayrak bir milletin onurudur şerefidir.
o toprakları artık esed itine yedirmeyelim.savaş halidir artık bizimdir.sınırlar inş.yeniden çizilecek
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