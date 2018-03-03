Raco'nun merkezine operasyon! İşte Afrin'den gelen son dakika haberler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco'nun çevre bölgelerine dün operasyon başlatılmıştı. Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika habere göre, Racı belde merkezi ele geçirildi. Çatışmaların yer yer sürdüğü operasyonda ÖSO üyeleri, rejim bayrağını indirdi. ÖSO birlikleri ile kent merkezine yakın mahallelerde YPG’li teröristler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Raco’ya girmeye başlayan ÖSO ve TSK, beldede 6 PKK/PYD’li teröristi sağ yakaladı. Sorgulanan teröristler beldede bulunan yer altı tünellerinin giriş ve çıkış noktalarını gösterdi. Mehmetçik tünelleri İHA’larla takip etmeye başladı. Meskûn mahal operasyonlarında sivillerin zarar görmemesi için Raco’da bölüm bölüm ilerlenecek. Teröristlerin meskûn mahallerde, kırsaldakinden çok daha farklı ve tehlikeli patlayıcı tuzaklar kurduğu tahmin ediliyor. 2 BİN 434 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı’nda 43’üncü güne girildi.

Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana 139’u son 24 saatte olmak üzere, toplam 2 bin 434 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. KELTEPE DE KURTARILDI



Şiddetli çatışmaların ardından önceki gün 8 Mehmetçiğin şehit düştüğü 1083 rakımlı tepenin (Keltepe) kontrolü de sağlandı. Operasyonlarda Afrin’in batısında tespit edilen 9 terörist de ATAK helikopterinden yapılan atışla etkisiz hâle getirildi. TERÖRİSTLERE BOMBA YAĞDI



Raco Dağı etekleri ise dün aradan Fırtına Obüsler ve Çok Namlulu Roketatarlar belirlenen terör hedeflerini art arda bombaladı. F-16 ve Atak Helikopterleri de havadan terör hedeflerini ateş altına aldı. Temizlenen köylere sızmaya çalışan teröristler tespit edilerek etkisiz hale getirildi. F-16 savaş uçaklarının vurduğu hedeflerden yükselen dumanlar, Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki köylerden görüldü. TERÖR HEDEFLERİ VURULDU



Dün akşam saatlerinden itibaren Kilis sınırında konuşlu ÇNRA ve fırtına obüs topları, Afrin kırsalındaki terör örgütü YPG/PKK mevzilerini, barınak ve sığınaklarını yoğun ateş altına aldı. Atılan top mermilerinin izleri Kilis kent merkezinden de çıplak gözle izleniyor.

RACO'YA ASKERİ SEVKIYAT YAPILDI



Çevre illerden gelen çok sayıda mayına dayanaklı kirpi tipi araç ve JÖH personeli Gülbaba Hudut Taburunda toplandı. Sabah saatlerinde ise Afrin kırsalında ve köylerde görev yapacak olan JÖH birliği Raco bölgesine uğurlandı. Diğer yandan, ÖSO birliklerinin Afrin’in iç kesimlerine ilerleyişi sürerken, yer yer sıcak çatışmaların da yaşandığı öğrenildi. RACO NEDEN ÖNEMLİ?



Güvenlik politikaları uzmanı Abdullah Ağar, NTV televizyonunda Raco'nun önemini şöyle anlatmıştı: "Dağlık alandaki en önemli yerleşimlerden bir tanesi. Bir şekilde bölücü terör örgütü üyelerinin temizlenmesiyle beraber çok önemli bir alan ele geçirileceği gibi diğer yanında PKK'nın üretmiş olduğu iddianın ve direncin kırılması moral değerlerinin direnç değerlerinin ve güven değerlerinin kırılmış olmasıyla çok önemli topografik bir alan. Şunu da söylemek gerekiyor. 26 Ekim 1918 yani Birinci Dünya Savaşı'nın en son meydan muhaberesinin yapıldığı yer olan Afrin karasılında Osmanlı Ordusu'nun 7. Ordunu'nun karargahının bulunduğu yer. Bütün alana hükmeden bütün alandaki elektriği üstünde toplayan ve bütün alandaki irtibat noktalarıyla ilgili çok önemli bir konum. Hem bölgenin güvenliği hem irtibat hatları ve kontrol etmesi anlamında Raco'nun çok özel bir yeri var. Buranın ele geçirilmesiyle beraber öndeki topografik arızların ele geçirilmesiyle beraber Afrin çöküntüsü ile ilgili çok önemli bir köprübaşını oluşturacak.

Bundan sonraki harekat açısından meskun mahallerin kendine özgü çok sayıda risk var. Özellikle sembol olarak gösterilen Raco, Cinderesi ve Afrin bölgenin en güçlü alanlar. Sivil hassasiyetlerle ilgili temel alanlar risklerin ortaya çıkacağı temel alanlar olması anlamında taşıyor. Bölücü örgüt, özellikle uluslararası konjektürü arkasına alarak Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu harekatın etkinliğini ve uluslararasında kamuoyundaki meşruiyetini halel getirecek tarzda pek çok girişimde bulunuyor. Bunu kendini yapmıyor tabi ki... 'Örgütün bunu yapmaya gücü yeter mi?' gibi bir soru var. Hayır örgütün gücü buna yetmez. Örgütün bu şekilde kendi menfaatlerine hizmet ettiği için kendisine sağlanan bir destek, himaye, yönlendirme var. Ve lobiyle önlerini çok açıyorlar. Bizim devletiminizin kendi imkanlarıyla yaptığı lobi çalışmaların belki 30 katını sağlayan bir fotoğrafla karşı karşıya Türkiye. Bu anlamda Meskun mahaldeki sivi hassasiyetle ortaya çıkacak risklerin tamamen sıfırlanması harekatın meşruiyeti açıdan büyük değer taşıyor. Bu açıdan Türkiye gerekli çalışmaları yapmış durumda. Özel harekatlarımız bölgede."