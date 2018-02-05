Afrin'de son durum! Dikmetaş Köyü PYD/PKK'dan kurtarıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’in kuzeydoğusundaki Dikmetaş köyü ve Surgeya Tepesi’ni terör örgütü PYD/PKK’dan temizledi. TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Dikmetaş köyü mevkine öğle saatlerinde başlattığı operasyonu başarıyla tamamladı. Birlikler, Kilis sınırına mücavir Dikmetaş Köyü ve Sirgeya Tepesi'ni terör örgütünden kurtardı.

AFRİN'DE SON DURUM

Kilis-Hatay otoyoluna bakan sınır bölgesine hakim konumdaki köy ve tepede kontrolün sağlanması sayesinde, terör örgütünün Kilis il merkezine mobil rampalarla yaptığı saldırıların etkisi de azalacak. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 23'ü köy, 1'i köy altı yerleşim ve 11'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 36 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

AFRİN'DE KURTARILAN KÖY VE BÖLGELER

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sergaya Tepesi."