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Afrin'de son durum: TSK öldürülen terörist sayısını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 09:20 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin açıklama geldi. Son dakika habere göre, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2059'a yükseldi.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'ndan art arda son dakika haberler geliyor. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI AÇIKLANDI

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2059 oldu.

TERÖRİSTLER ATEŞ ALTINA ALINDI

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı. Harekat kapsamında Afrin'in batı ve kuzey kırsalındaki teröristlere ait mevziler, topçu birlikleri tarafından vuruldu.

SINIRA 'FIRTINA OBÜSLERİ' GÖNDERİLDİ

Çeşitli kentlerdeki birliklerden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gönderilen obüs yüklü 7 tır, güvenlik önlemleri altında kent merkezine geldi. Askerler, kentin girişinde zeytin dalları ve Türk bayraklarıyla süslenen yaklaşık 50 araçlık konvoyla karşılandı. Şehrin çıkışına kadar kornalar ve tezahüratlarla uğurlanan askerlerin sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Öte yandan, Fırtına obüslerinin Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerini ateş altına almaya devam ettiği öğrenildi.

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'KÜRT ŞAHİNLERİ' AFRİN'DE TERÖRİSTLERE KARŞI SAVAŞACAK

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni tarafından oluşturulan Kürt Şahinleri Tugayı, Zeytin Dalı Harekatı'nda YPG/PKK-DEAŞ'a karşı savaşmak için hazırlıklarını tamamladı.

Mensupları "özel kuvvetler" eğitimi alarak teröristlerle savaşa hazırlanan Kürt Şahinleri Tugayı, yarın Afrin'e intikal edecek. Tugayın içindeki savaşçıların 400'ünü Kürt, 200'ünü Arap unsurlar oluşturuyor. "Kırmızı bereliler" olarak da bilinen tugayın, Afrin'deki kent merkezinin kuşatmasında ve meskun mahal savaşında yer alması bekleniyor.

"AFRİN HALKIMIZI PKK ZULMÜNDEN KURTARACAĞIZ"

İntikal öncesi askerlerine Kürtçe hitab eden Kürt Şahinleri Tugayı'nın Genel Komutanı Hasan Abdullah Kulli, "Biz, Azez bölgesinin Kürtleriyiz. Biz Hamza Tümeninin mensuplarıyız. İnşallah Afrin'e ulaşacağız. İnşallah Afrin'deki halkımızı, PKK zulmünden kurtaracağız." dedi.

Genel Komutan Yardımcısı Hüseyin Muhammed Nur da "Afrin'deki mazlum halkımızı, PKK'nın zulmüden kurtarmak için geldik. Vallahi, bu fakir halkımızı bu PKK'nın zorbalığından kurtarmak için geldik." ifadelerini kullandı.

Nur, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki sivilleri zorla silah altına aldığını hatırlatarak, "İnşallah Afrin'i PKK'dan kurtaracağımız gün uzak değil. Allah'ın izniyle o gün yakındır." şeklinde konuştu. Tugayın askeri komutanı Mahmut Ahmet Meşşo ise Afrin'i YPG ve YPJ'den kurtarmak için bölgeye geldiklerini vurguladı. ÖSO'nun bileşenlerinden Hamza Tümeni, özel eğitimli unsurlardan oluşuyor. Grubun "siyah bereli" savaşçıları da Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alıyor.

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TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KAMPI GÖRÜNTÜLENDİ

Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinin kuzeydoğusunda bulunan Şeran beldesine bağlı Ömeranlı köyü yakınlarında ÖSO ve YPG/PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. ÖSO güçleri ve terör örgütü mensupları arasındaki sıcak çatışma anlarını AA kameraları görüntüledi. Çatışmaların ardından ÖSO birlikleri ele geçirdiği ve teröristlerin silahlı eğitim kampı olarak kullandığı alana girdi. Çatışmada, kamptaki teröristler etkisiz hale getirildi.

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ÖRGÜT ELEBAŞINI KAYAYA RESMETMİŞLER

Kamp alanında, teröristlerin, üzerine örgüt elebaşı "Apo" adını yazdıkları bir kayanın üst kısmını insan başı şeklinde yontmaya çalışarak, elebaşının yüzünü kabartma halinde resmettikleri dikkati çekti.

ÖSO güçleri, kampın ele geçirilmesinin ardından kayada yüzün resmedildiği bölümü tahrip ederken, barınaklarda örgüte ait çok sayıda flama ve doküman buldu.

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BUGÜNE KADAR 112 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 84'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 112 noktayı ele geçirdi.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."

AA

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TSK Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı PKK PYD

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
BIRAKIN SAYI VERMEYİ...SONUÇ..
@ilkerim_can Sonuç: Bütün pkk/pyd orada geberecek hepsi gelsin afrin doğal bir kale onlarda onu kullanıyor etrafı dağlarla çevrili bilmeyenler için söylüyorum şehit sayısı az olsun diye yavaş ilerleniyor saha hep tuzaklı her yere bubi döşenmiş bunlar bakkalda satılmıyor açın gözünüzü gardaşlarım. bu oyunları iyi okuyun gavur adama birşey veririmi çok şey almasa emperyallerin oyuncagı pkk pyd açın gözünüzü oyuncak olmayın.
@ilkerim_can açılan Hilal şeklindeki alan sana göre sonuç, gebertirilen teröristsayısı sana yeterince kapak değil mi? Derdiniz ne anlamıyorum.
kürt şahinleri bu işi bitirir.onlar ,haçlıları perişan eden selahattin eyyubinin torunlarıdır. ypg,pyd,kck,,pkk,deaş,amerika,avrupa da haçlı olduğuna göre ,o vakit iş tamamdır.gazanız mübarak olsun kürt şahinleri.
burdaki savasci sayisi 3bin civariydi ee 900 kaldi otomatige bagladiginiza gore 10 gun icinde kimsenin kalmamis olmasi lazim
YAŞASIN KÜRT TÜRK ARAP ACEM KARDEŞLİĞİ
Bakın gardaşlar bunu anlama vakti çoktan geldi geçiyor bu savaşlar türk kürt savaşı değil bu gavur müslüman savaşı elin gavuru benım gardaşımdan çok şey almasa birşey verirmi kullanılmayın ey gardaşlarım gözünüzü açın kötü zamanlardayız uyanık olalım emperyaller sizden aslında herşeyınızı alıyor sız farketmeden her yere zarar verıyorsunuz cocuklarımızın gelecegıne zarar verıyorsunuz daha ıyı bır hayat ıcın yaşamak için yaşatmalıyız önce SELAM OLSUN HAMZA TÜMENİNE...cCc... her zaman yanınızdayız gardaşlar...
kayaya oyulmuş apo resmine ne güldüm ya, o ne öyle. chpnin heykelcilerinden birine yaptırsalarmış ya.
@avci.06 hiç sorma senin profil resmini görünce bende çok güldüm aranızda pek de fark yok hani :) chp'ye çamur atmaya çalışan zavallı goril
sonuç terorist bitene kadar devam. yüz vermeye gelmiyorsunuz.
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