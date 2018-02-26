Afrin'de son durum: TSK öldürülen terörist sayısını açıkladı

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'ndan art arda son dakika haberler geliyor. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI AÇIKLANDI



Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2059 oldu.

TERÖRİSTLER ATEŞ ALTINA ALINDI



Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı. Harekat kapsamında Afrin'in batı ve kuzey kırsalındaki teröristlere ait mevziler, topçu birlikleri tarafından vuruldu.

SINIRA 'FIRTINA OBÜSLERİ' GÖNDERİLDİ



Çeşitli kentlerdeki birliklerden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gönderilen obüs yüklü 7 tır, güvenlik önlemleri altında kent merkezine geldi. Askerler, kentin girişinde zeytin dalları ve Türk bayraklarıyla süslenen yaklaşık 50 araçlık konvoyla karşılandı. Şehrin çıkışına kadar kornalar ve tezahüratlarla uğurlanan askerlerin sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Öte yandan, Fırtına obüslerinin Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerini ateş altına almaya devam ettiği öğrenildi.