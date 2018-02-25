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Afrin'de son durum! Zeytindalı'nın birinci ayağı tamamlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 15:57 | Son Güncelleme

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda, operasyonun birinci ayağı tamamlandı. Kilis ve Hatay hattından gelen tüm askerler birleşti ve hilal oluştu

Afrin'de son durum! Zeytindalı'nın birinci ayağı tamamlandı!

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda Sakız Karakolu bölgesine giren askerlerle birlikte Kilis ve Hatay hattından gelen bütün askerler tam birleşti ve hilal oluştu.

OPERASYONUN BİRİNCİ AYAĞI TAMAMLANDI

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, operasyonun birinci ayağı bugün itibarıyla tamamlanmış oldu.

BUGÜN 8. KÖY DE TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Umranlı köyü ile ilçenin kuzeybatısındaki Bülbül beldesine bağlı Meydan Ekbez ve Bendirek köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 84'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 112 noktayı ele geçirdi.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

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"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.

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SINIRA ASKERİ SEVKİYAT

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin kentine komşu Kilis sınırına, obüs ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Kilis kent merkezinden sınıra ilerleyen konvoy, vatandaşlar tarafından bayraklarla karşılandı.

Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu konvoydaki askerler, kalabalığa siren çalarak karşılık verdi.

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UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLEN İŞ MAKİNALARI

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda, TSK meskun mahal için hazırlıklarını sürdürüyor. Bölgeye çok sayıda, uzaktan kontrol edilebilen iş makineleri gönderildi

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in aktardığına göre, Harekatın şiddetli çatışmalara sahne olacağı belirtilen meskun mahal safhası için hazırlıklar devam ediyor. Bu kapsamda bölgeye uzaktan kontrol edilebilen 43 adet iş makinesi gönderildi.

Gönderilen araçlar, güvenlik güçlerinin ülke sınırları içinde ve dışında gerçekleştirdiği harekatlarda kullanılıyor.

MESKUN MAHAL NEDİR?

Meskun mahal, yerşim merkezi, yerleşim yeri anlamına geliyor. Afrin'in şehir merkezi de bu anlamda meskun mahal olarak nitelendiriliyor.

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Afrin Zeytin Dalı Harekatı Kilis hatay

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
"Ordu Afrin den zaferle döndüğünde YAS Tutacak kadarda Alçaklar var" demiştik Daha harekat başlamak üzereyken yada başladıktan sonra ; birçoğu kendi sözleriyle Farkında olmadan "Vatanhaini "olduklarını itiraf ettiler. Etmeyede devam ediyorlar "Seferberlik ilan edilse bile Gitmem" diyenlerimi ararsın.. "Siz gidin bize ne" diyenlerimi Ulan siz zaten gt korkunuzdan 15 Temmuzda bile darbecilerin arkasında duramadınız Sizi Cepheye götürmek başlıbaşına bir hatâ olur Rahat olun Vatanhainleri Rahat olun
Allah Yar ve Yardımcıları olsun.
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