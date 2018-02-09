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Afrin’de son gelişme: Cep’ler tek tek birleşiyor

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 07:56 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Kırıkhan-Hassa-Deli Osman hattında TSK ve ÖSO'nun oluşturduğu cepler birleştirildi. Ayrıyeten, Afrin'in merkezine içme suyu sağlayan 2 su işleme ve arıtma sisteminin elektrik aksamanın kapatıldığı ve bu nedenle kente su verilemediği ortaya çıktı.

Afrin’de son gelişme: Cep’ler tek tek birleşiyor

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 20 gün geride kalırken, Kırıkhan-Hassa- Deli Osman hattındaki 65 kilometrelik sınır hattının 47 kilometrelik bölümünde oluşturulan cepler birleştirildi. 8 kilometre derinlikteki bölgede alan temizliği yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ( TSK) sahada istihbarat akışı da hız kazandı. Güvenlik kaynakları, sahadaki hâkimiyetin artmasıyla birlikte istihbari bilgi akışının 20 Ocak’a oranla 16 kat arttığına dikkat çekti. Gelen bilgiler havadan İHA’larla teyit edilirken, kaynaklar Terör örgütü PKK’nın siviller üzerinden bölgeye 3 bin teröristi taşıdığını belirtti.

SURİYE TARAFINA ASKERİ LOJİSTİK

Hatay sınırındaki 47 kilometrelik alanın temizlenmesinin ardından ise o bölgenin güvenli bölge haline dönüştürüleceği ve Afrin merkezine yönelik operasyonda korunaklı alan olarak değerlendirilebileceği öğrenildi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, operasyonda güvenli hatların oluşturulması ile TSK’nın sınırın Suriye yakasına 4 noktadan askeri lojistiğini taşıdığı da ifade edildi. Harekâtın ikinci aşamasına geçilmeden lojistiğin, temel ve acil ihtiyaçların karşılanması için lojistik üslerin oluşturulmasının bölge insanı için güven niteliği taşıyacağı belirtiliyor.

İLERLEDİKÇE BİLGİ AKIŞI ARTIYOR

Raco, Şediya, Karababa ve Kırmızı Köy istikametinden Afrin derinlerine doğru ilerlemenin sağlanması planlanırken, Afrin kent merkezi içinde gerçekleşecek operasyon için de 14 ayrı sektör belirlendiği bildirildi. Güvenlik kaynakları, operasyonda ilerleme sağlanmasıyla birlikte bölgedeki sivillerin de önemli destekler verip bilgi akışı sağladığını vurguladı.

23 Şubat tarihi itibarıyla kontrol altına alınan bölgelere gıda ve insani yardım desteğinin başlatılmasının planlandığı ifade edilirken, insani yardım kapsamında bölgedeki sivillerin sağlık durumlarıyla ilgili de adımların atılacağı öğrenildi.

AFRİN'DE TERÖRİSTLER SUYU KESTİ

Öte yandan, Afrin kent merkezine içme suyu sağlayan 2 su işleme ve arıtma sisteminin elektrik aksamanın kapatıldığı ve bu nedenle kente su verilemediği ortaya çıktı. Güvenli kaynakları, Şera İlçesi’ne bağlı Metina Köyü’ndeki su arıtma merkezinin 10 gün içinde PKK/PYD’den alınıp kente su verilmesinin planlandığını söyledi.

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