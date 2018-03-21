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Afrin'de son gelişme! Muhtarlar ve halk 18 teröristi teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 09:16 | Son Güncelleme

Afrin'deki 9 köyde 18 teröristin, muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildiği bildirildi.

Afrin'de son gelişme! Muhtarlar ve halk 18 teröristi teslim etti

TSK twitter'dan şu mesajı paylaştı:

Afrin halkı her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında. Dün Afrin'de teslim edilen 3 teröriste ilave olarak, 9 köyde 18 terörist muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

TSK dün de 3 teröristin teslim edildiğini belirterek fotoğraflar paylaşmıştı...

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Afrin Zeytindalı Harekatı muhtar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bir an önce terör temizlenip gelinmeli ordan , ekonomik olarak can güvenliği olarakta uzun sürmesi doğru değil , ayrıca operasyon dakika dakika nerde olduklarını tsk nın açıklması doğru değil emniyet bakımından bence.allah hepsinin yardımcısı olsun dualarımız mehmetçiğimizden eksik etmiyoruz.
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