Afrin'de son gelişme! Muhtarlar ve halk 18 teröristi teslim etti

TSK twitter'dan şu mesajı paylaştı:

Afrin halkı her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında. Dün Afrin'de teslim edilen 3 teröriste ilave olarak, 9 köyde 18 terörist muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

TSK dün de 3 teröristin teslim edildiğini belirterek fotoğraflar paylaşmıştı...