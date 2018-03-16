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Afrin'de sona doğru! 600 metre kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 06:22 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nın 56. gününde Afrin'e dayanan Mehmetçik ve ÖSO güçleri, artık dış mahallelerin 600 metre yakınına kadar ulaştı. Teröristlerle zaman zaman sıcak çatışma yaşanıyor.

Afrin'de sona doğru! 600 metre kaldı

Zeytin Dalı Harekâtı’nda dün itibarıyla 55. gün geride kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), dün Afrin’de 16 köy ve noktayı daha teröristlerden kurtardı. Böylece ilçe merkezine ait dış mahallelerin yaklaşık 600 metre yakınına ulaşılmış oldu. Yerel kaynaklar merkeze yakın bu noktalarda da zaman zaman çatışmalar yaşandığını kaydetti. TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Naz köyü, Bülbül beldesine bağlı Korzlu, Kelanlı, Barakaş, Kovanlı ve Çakur köyleri, kuzeybatıda Raco beldesine bağlı Zerkanlı, Çalkama, Çarkatı, Çakanlı, Balal köyleri ve 883 rakımlı tepe YPG/PKK-DEAŞ’tan arındırdı. Öte yandan stratejik öneme sahip Meydanki kasabası da dün itibarıyla alındı.

MABATLI DA HEDEFTE

Milliyet'in haberine göre, dün öğle saatlerinde de, Afrin’in Kafer Çil, Birka, Alicaro ve Hamoraco köyleri teröristlerden kurtarıldı. Böylece kontrol altına alınan bölge sayısı da 249’a ulaştı.

Afrin ilçe merkezi etrafındaki kuşatmayı sıkılaştıran birlikler, Kafer Çil’i alarak merkeze ait dış mahallelerin 600 metre yakınına kadar kontrolü sağlamış oldu. Mabatlı beldesine yönelik operasyonlar da batı yönünde sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Raco, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO’nun kontrolünde bulunuyor. Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor. Ancak siviller teröristlerin silahlı tehdidi altında Afrin’i güçlükle terk ediyor.

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SİVİLLERE TEHDİT

Zeytin Dalı Harekâtı’nda kullanılan İHA’lar, PKK/PYD’li teröristlerin Afrin’den ayrılmak isteyen sivillere yönelik tehdit ve baskılarını kanıtlayan görüntüleri kaydetti. Görüntülerde sivillerin kaçışlarına ilişkin görüntüler yer aldı. Görüntülerde kenti terk etmek isteyen sivil vatandaşların bulunduğu araçların önleri, silahlı teröristlerce kesiliyor.

5 BİN 524 TERÖRİST

Genelkurmay Başkanlığı’ndan dün yapılan açıklamaya göre, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen YPG/PKK-DEAŞ’lı terörist sayısı 3 bin 524 oldu.

O TERÖRİST YAKALANDI

TSK’ya ait bir İHA tarafından 5 Mart’ta görüntülenen ve Afrin’in Kurayriyah köyünde sivillerin çıkışına engel olmak için yollarına patlayıcı tuzaklayarak biri bebek ikisi çocuk dört sivilin ölümüne neden olan YPG/PKK’lı teröristlerden biri yaralı olarak yakalandı ve Türkiye’ye getirildi.

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İHA GÖRÜNTÜLEDİ

El yapımı patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerden E.A. (29), güvenlik güçlerinin takibiyle yakalandı. İHA tarafından kaydedilen görüntülerde, beyaz poşetlerdeki patlayıcıları taşıyan terörist olduğu tespit edilen E.A. Türkiye’ye getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

E.A. ifadesinde, yaklaşık 5 yıl önce Türkiye’den yasa dışı yollarla Suriye’nin Afrin bölgesine giderek silahlı terör örgütü YPG’ye katıldığını söyledi. Bu süreçte çeşitli silahlı eğitimler aldığını belirten E.A., Kurayriyah köyünde sivillerin çıkışına engel olmak için yollarını bombalarla tuzaklama olayında yer aldığını da itiraf etti.

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