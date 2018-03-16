Afrin'de sona doğru! 600 metre kaldı

Zeytin Dalı Harekâtı’nda dün itibarıyla 55. gün geride kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), dün Afrin’de 16 köy ve noktayı daha teröristlerden kurtardı. Böylece ilçe merkezine ait dış mahallelerin yaklaşık 600 metre yakınına ulaşılmış oldu. Yerel kaynaklar merkeze yakın bu noktalarda da zaman zaman çatışmalar yaşandığını kaydetti. TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Naz köyü, Bülbül beldesine bağlı Korzlu, Kelanlı, Barakaş, Kovanlı ve Çakur köyleri, kuzeybatıda Raco beldesine bağlı Zerkanlı, Çalkama, Çarkatı, Çakanlı, Balal köyleri ve 883 rakımlı tepe YPG/PKK-DEAŞ’tan arındırdı. Öte yandan stratejik öneme sahip Meydanki kasabası da dün itibarıyla alındı.

MABATLI DA HEDEFTE

Milliyet'in haberine göre, dün öğle saatlerinde de, Afrin’in Kafer Çil, Birka, Alicaro ve Hamoraco köyleri teröristlerden kurtarıldı. Böylece kontrol altına alınan bölge sayısı da 249’a ulaştı.

Afrin ilçe merkezi etrafındaki kuşatmayı sıkılaştıran birlikler, Kafer Çil’i alarak merkeze ait dış mahallelerin 600 metre yakınına kadar kontrolü sağlamış oldu. Mabatlı beldesine yönelik operasyonlar da batı yönünde sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Raco, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO’nun kontrolünde bulunuyor. Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor. Ancak siviller teröristlerin silahlı tehdidi altında Afrin’i güçlükle terk ediyor.