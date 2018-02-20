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Afrin'de terör örgütüne darbe üstüne darbe! TSK böyle duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 09:57 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1715 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Afrin'de terör örgütüne darbe üstüne darbe! TSK böyle duyurdu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları düzenlendi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1715 oldu.

AA

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