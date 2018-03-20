Afrin'de teröristler için hazırlanan kitaplarda dikkat çeken ayrıntı

Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından Türk askerleri, teröristlerin önceden kullandığı binalarda el yapımı patlayıcı ve mayınlarını imha etme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan arama tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere eğitim verildiği bir bina tespit edildi. Yapılan aramalarda binaya yerleştirilen el yapımı patlayıcılar kontrollü bir şekilde imha edildi. El yapımı patlayıcıların imha edilmesinin ardından bina içerisinde yapılan aramalarda teröristler için hazırlanan kitap ve sözde kanton yönetiminde yer alacak kişiler için hazırlanan kimlik kartları bulundu.
KİTAPLARDA SASANİ İMPARATORLUĞU
Teröristlerin okuması için hazırlanan kitapların içeriğinde Sasani İmparatorluğu'nun tarihini anlatan bilgilerin bulunması dikkat çekti.
Binada yapılan aramalarda ele geçen bir başka belgenin ise sözde kanton yönetimin yönetiminde yer alan kişiler için hazırlanan kimlik kartları olduğu öğrenildi. Sözde yönetimde yer alacak kişilerinin kimlik bilgilerinin yer aldığı kartlar güvenlik güçleri tarafından imha edildi.
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