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Afrin'de teröristlere ağır darbe! TSK duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 10:05 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1931 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Öte yandan, TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Ebu Kabe ve Hacılar köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 75'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 103 noktayı örgütten kurtardı.

TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN BÖLGELER

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı ve Maskah köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.

AA

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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı TSK

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
FETÖCÜ KODUŞLAR İÇİMİZDEN ÇIKTI TEMİZLENDİ TÜRKİYE DAHADA GÜÇLENDİ ARTIK TAM BAĞIMSIZ GÜÇLÜ KARARLI İSTİKRARLI GELECEK VAADETEN BİR ÜLKE OLDU.ALLAH TAYYİP BABANIN EKSİĞİNİ VERMESİN ALLAH BENİM CANIMDAN ONA CAN VERSİN BU ÜLKENİN ONA HALEN İHTİYACI VAR SENİ SEVMEYEN ÖLSÜN SAYIN BAŞ KOMUTANIM
siz varya Adamsınız hepinizden Allah razı olsun Şehit olan askerlerimizin ailelerine Allah sabır versin!
nasil sayılıyor çok merak ediyorum...sayilari artsin
Allah sayılarını arttırdım inşallah.allah güvenlik güllerimizin yardımcısı olsun inşallah...
aminnn
@karakule_2017 bunlar sadece İHA ların gördüğü leş sayısı paramparça olan yada gözükmeyenler hariç gibi geliyor bana..
TÜRK YURDUNU BÖLEMIYECEKSINIZ BAYRAGIMIZI İNDİREMEYCEKSINIZ EZANLARI SUSTURAMIYACAKSINIZ BIZI PES ETTIREMESSINIZ 1071 DE MALARZGIT DE SIZI NASIL YENDIYSEK CANAKKALEDE SIZI NASIL GERİ PÜSKÜRTTÜYSEK KURTULUŞ SAVAŞINDA NASIL SIZI DENIZE DOKTUYSEK BUGÜN DE AYNUSINI YAPICAK GÜÇ VE KUDRETTEYIZ..! ALLAH TÜRKÜ KORUSUN !!!!
FETÖCÜ KODUŞLAR İÇİMİZDEN ÇIKTI ÜLKE RAHATLADI TÜRKİYE DAHA GÜÇLÜ KARARLI İSTİKRARLI GELECEK VAADETEN YAŞANABİLİR BİR ÜLKE HALİNE GELDİ ALLAH TAYYİP BABANIN EKSİĞİNİ GÖSTERMESİN BENİM ÖMRÜMDEN BABAYA ÖMÜR VERSİN SENİ SEVMEYEN ÖLSÜN SAYIN BAŞKOMUTANIM
hala fetocu diyor ya..feto yu ANAP doğurdu..AKP büyüttü..İYİ öldürecek..hala sağa sola feto diyerek ezik siyaseti ile..şartsız sorgusuz meeee diyenlere inandır..feto ya 1998 de meclise bunların önünü kesin diye önergeyi sunan MERAL AKSENER dır..2009 da da CHP dir..bari yalanınızda dürüst olunda sabit bir yalan söyleyin..
iyi partilisin anladık.
daha 2023 olmadı ama kesin rakam olarak 2023 koyacaklar kesin..ben kain miyim..nerden biliyorum peki..2023 rakamı olsun çıkıp meydanlarda da bağıra bağıra 2023 diyecek...sonra şak şak şak meeeeeee...sonra siyasete alet etmiyoruz derler..kan üzerinden..ırkçılık üzerinden laiklik din üzerinden siyaset ile böldünüz böldünüz türkiyeyi..
@gozcan_h5 yazıklar olsun, vatanı siyasete bulaştırma. eğer 2023 demezlerse burdan 80 milyondan özür dıleyecek misin ?
@gozcan_h5 yaa arkadaşım sırf yorum yazmak için , yorum yazılmazki yaa..
sayıları artsin insallah..
zyaaaa ziyaaaa işin ilginç yanı bu tür haberlere insaların inanmaları ya arkadaş afrin küçücük bir yer saydığınız köyler feth ettiğiniz köylere bakılırsa türkiye kadar bir yer olması lazım afrinin ayrıca al al bitmiyor ama ne hikmetse afrin merkezine daha girilmemiş artık yalan konuşmayı bırakın
arkadaş iyi partili
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