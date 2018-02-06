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Afrin'de teröristlerin eğitim alanı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 11:14 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında terör örgütü hedeflerine yönelik operasyonunu sürdüren Mehmetçik, Afrin'in batısında terör örgütü PYD/PKK tarafından kullanılan eğitim kampının da bulunduğu alanda kontrolü ele geçirdi. Terör örgütünün 35 kişilik grupları eğitime aldığı kampta duş, yatakhane ve yemekhanenin yanı sıra teröristlerin spor yaptığı eğitim parkuru dikkati çekti.

Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmekiçin 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı sürüyor. Harekât kapsamında terör hedefleri vurulmaya devam ediliyor.

Harekât planlandığı gibi sürerken Mehmetçik, Afrin'in batısında terör örgütü PYD/PKK tarafından kullanılan eğitim kampının da bulunduğu alanda kontrolü ele geçirdi.

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Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, AA ekibinin görüntülediği kamp alanında terör örgütü, 35 kişilik grupları eğitime alıyordu. Sözde eğitim kampında PYD/PKK'lı teröristlerin yanı sıra DEAŞ'lı teröristler ve bölgede zorla silah altına alınan çocuklara da eğitim veriliyordu.

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Duş, yatakhane ve yemekhanenin de bulunduğu alanda, teröristlerin spor yaptığı eğitim parkuru, olası hava harekatlarından korunmak için tüneller ve sığınaklar ile terör örgütü elebaşının adının yazılı olduğu tabela dikkati çekti. Burada asılı olan terör örgütünün paçavrası, harekâta katılan TSK personeli tarafından kaldırıldı. (AA)

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Afrin terörist eğitim alanı fotoğraf

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bugün dünyanın önde gelen tüm gazeteleri 5 şubat günü türkiyenin verdiği çok fazla kayıpları yazdı.türklerin artık kesinlikle suriye de kuma battığını ilerleyemediklerini yazdı.hatta YPG nin geri aldığı işgal edilmiş köyleri de yazdılar.
kaynak?
canim hangi kaynak bu ben cnn ve avrupa yayinlarinda bulamadim popondan uydurdugun degilse kaynağı yazda okuyalim
@yeni_ortadogu ypg nin geri aldığı işgal edilmiş diye yazman bile ne mal olduğun belli etti. işgal etmemişiz kurtarmışız bunu o kafanıza sokun
@yeni_ortadogu 5000+ terörist geberdiğinde, afrin alındığında da burada ol terörist
@yeni_ortadogu şimdiye kadar ki yorumlarındanda belliydi pkk yalakası,seni canın öyle istiyor ama olmayacak.o afrin alındığında bakalım ne yazacaksın
Cok sayıda şehidimiz var ama bizim haberimiz yok öyle mi peki kimin evlatları ki acısına saklıyor acık acık kimden yana olduğunu söylede utan gocunmasın evlat (yeni Ortadoğu )
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