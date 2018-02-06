Afrin'de teröristlerin eğitim alanı ele geçirildi

Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmekiçin 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı sürüyor. Harekât kapsamında terör hedefleri vurulmaya devam ediliyor.

Harekât planlandığı gibi sürerken Mehmetçik, Afrin'in batısında terör örgütü PYD/PKK tarafından kullanılan eğitim kampının da bulunduğu alanda kontrolü ele geçirdi.

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, AA ekibinin görüntülediği kamp alanında terör örgütü, 35 kişilik grupları eğitime alıyordu. Sözde eğitim kampında PYD/PKK'lı teröristlerin yanı sıra DEAŞ'lı teröristler ve bölgede zorla silah altına alınan çocuklara da eğitim veriliyordu.

Duş, yatakhane ve yemekhanenin de bulunduğu alanda, teröristlerin spor yaptığı eğitim parkuru, olası hava harekatlarından korunmak için tüneller ve sığınaklar ile terör örgütü elebaşının adının yazılı olduğu tabela dikkati çekti. Burada asılı olan terör örgütünün paçavrası, harekâta katılan TSK personeli tarafından kaldırıldı. (AA)